Валерий Непомнящий: «Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024-м. Но это не должно сдерживать наше развитие»
Валерий Непомнящий считает, что российский футбол не вернется в Европу в этом году.
«Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году.
Как развиваться внутри страны? Когда-то Англия была лишена участия в международных соревнованиях на пять лет. Жили и процветали в спортивном смысле.
Та же Сербия была лишена возможности играть, при этом игроки и тренеры по всему миру играют и работают. Это никак не должно сдерживать нас», — сказал Непомнящий.
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Что касается Сербии, то огромное количество сербских футболистов играли в Европе, а в самой Сербии просто ждали окончания санкций. Ничего принципиально не меняли.