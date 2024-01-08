Валерий Непомнящий: «Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024-м. Но это не должно сдерживать наше развитие» 

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Валерий Непомнящий Политика Футбол

Валерий Непомнящий считает, что российский футбол не вернется в Европу в этом году.

«Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году. 

Как развиваться внутри страны? Когда-то Англия была лишена участия в международных соревнованиях на пять лет. Жили и процветали в спортивном смысле. 

Та же Сербия была лишена возможности играть, при этом игроки и тренеры по всему миру играют и работают. Это никак не должно сдерживать нас», — сказал Непомнящий.

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5 комментариев
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Конечно, не вернут, не понимаю, на что рассчитывают люди, считающие обратное. Нет ни одной предпосылки для того, чтобы что-то решилось в данную сторону
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Англичане использовали время отстранения, чтобы тотально изменить ситуацию с безопасностью и привить новый подход, повысить культуру людей. И это шло от футболистов, клубов и до простых болельщиков. И им это удалось. Удалось кардинально переформатировать лигу, учась на своих ошибках и исправляя их.
Что касается Сербии, то огромное количество сербских футболистов играли в Европе, а в самой Сербии просто ждали окончания санкций. Ничего принципиально не меняли.
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Да, только сборную Англии никто не отстранял, запрет был только для клубов на участие в еврокубках.
+1
-1
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