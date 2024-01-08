«Барселона» выиграла 3 матча подряд впервые с сентября
«Барселона» одержала третью победу подряд.
Команда Хави одолела «Барбастро» (3:2) в Кубке Испании. Перед этим она выиграла у «Лас-Пальмаса» (2:1) и «Альмерии» (3:2) в Ла Лиге.
Каталонцы не побеждали три раза подряд с сентября.
В следующем матче «Барселона» встретится с «Осасуной» в Суперкубке Испании – это произойдет 11 января.
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Игра и счета - это что-то с чем-то, конечно…
Но можно было бы все равно играть поувереннее.
Хотя отмененный гол Феликса - это что-то за гранью понимания: игрок находится за линией последнего защитника, но боковой всё равно где-то видит офсайд.
Или что, вы считаете что свисток было правильный в этом моменте ?