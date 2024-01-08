«Барселона» выиграла 3 матча подряд впервые с сентября

«Барселона» одержала третью победу подряд.

Команда Хави одолела « » (3:2) в Кубке Испании. Перед этим она выиграла у «Лас-Пальмаса» (2:1) и «Альмерии» (3:2) в .

Каталонцы не побеждали три раза подряд с сентября.

В следующем матче « » встретится с «Осасуной» в Суперкубке Испании – это произойдет 11 января.

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