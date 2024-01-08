«Барселона» выиграла 3 матча подряд впервые с сентября

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Барбастро Д4 Испания Футбол

«Барселона» одержала третью победу подряд.

Команда Хави одолела «Барбастро» (3:2) в Кубке Испании. Перед этим она выиграла у «Лас-Пальмаса» (2:1) и «Альмерии» (3:2) в Ла Лиге.

Каталонцы не побеждали три раза подряд с сентября.

В следующем матче «Барселона» встретится с «Осасуной» в Суперкубке Испании – это произойдет 11 января.

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21 комментарий
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Впечатляющая серия. Если еще у Осасуны в следующем матче выиграет, Хави можно наградить титулом "Новая Надежда")...
+16
-3
+13
великий барабастр пал, вернулись чтобы править
+8
-2
+6
Но есть нюанс…©️
Игра и счета - это что-то с чем-то, конечно…
+8
-4
+4
Защита дно, -5 от таких грандов, куда смотрит Хави?
+4
-2
+2
Хави похоже продолжит свою работу. Но Барселону мы потеряли на многие годы если на поле Ромео, Феликс, Торес ,Рафинья это все
+3
-1
+2
Чапи трусы сменил ?
+2
0
+2
Ответ Кирилл
Такое ощущение, что сегодня играли и не напрягались из-за предстоящего Суперкубка. Но можно было бы все равно играть поувереннее. Хотя отмененный гол Феликса - это что-то за гранью понимания: игрок находится за линией последнего защитника, но боковой всё равно где-то видит офсайд.
Ничто не оправдает барселону, это было позорище. И цепляться к отмененному голу в игре против команды из 4 дивизиона - смешно.
+4
-3
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Такое ощущение, что сегодня играли и не напрягались из-за предстоящего Суперкубка.
Но можно было бы все равно играть поувереннее.

Хотя отмененный гол Феликса - это что-то за гранью понимания: игрок находится за линией последнего защитника, но боковой всё равно где-то видит офсайд.
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а я уж было подумал со времён Лео Месси
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кабинет с дикими отскоками обыграл титана со дна таблицы Ла Лиги и последнюю команду 4 дивизиона, но всё равно умудрился получить ото всех авоську мячей . хаха
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Не тянет Хави.
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Что за позорный клуб?! Евребе давно на пенсии, а дело его живет. вторую игру ставя в пользу бчк пенальти в конце игры. Тфу на вас позорники!
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Ответ samatzakirzyanov
Ничто не оправдает барселону, это было позорище. И цепляться к отмененному голу в игре против команды из 4 дивизиона - смешно.
Я и не цепляюсь к этому голу - я просто удивляюсь как там боковой увидел офсайд.

Или что, вы считаете что свисток было правильный в этом моменте ?
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Ответ Кирилл
Я и не цепляюсь к этому голу - я просто удивляюсь как там боковой увидел офсайд. Или что, вы считаете что свисток было правильный в этом моменте ?
Пойми, что тут вообще этот гол не важен. Отменили и отменили. Барса пропустила два от команды 4-го дивизиона и в конце чувствовалось, как у всех игроков Барсы очко сжалось. Это ты заметил? Барса просто боится команды 4го дивизиона. Это же абсурд!
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