«Бавария» следит за 18-летним вратарем Франции U21 и «Тулузы» Рестом. Меньян и Кобель тоже в списке
18-летний игрок вошел в список потенциальных преемников Мануэля Нойера.
По данным Sky Sport Deutschland, мюнхенцы следят за Гийомом Рестом, выступающим за «Тулузу». Интерес «пока не очень конкретный».
Также «Бавария» считает, что занять место Нойера в будущем могли бы Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Майк Меньян («Милан») или Александр Нюбель (арендован у чемпионов Германии «Штутгартом»).
Со статистикой выступлений Реста, играющего за сборную Франции U21, можно ознакомиться здесь.
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