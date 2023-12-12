«Бавария» следит за 18-летним вратарем Франции U21 и «Тулузы» Рестом. Меньян и Кобель тоже в списке

18-летний игрок вошел в список потенциальных преемников Мануэля Нойера.

По данным Sky Sport Deutschland, мюнхенцы следят за , выступающим за «Тулузу». Интерес «пока не очень конкретный».

Также « » считает, что занять место в будущем могли бы Грегор Кобель (« » Дортмунд), («Милан») или Александр Нюбель (арендован у чемпионов Германии «Штутгартом»).

Со статистикой выступлений Реста, играющего за сборную Франции U21, можно ознакомиться здесь.

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