«Бавария» следит за 18-летним вратарем Франции U21 и «Тулузы» Рестом. Меньян и Кобель тоже в списке

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Штутгарт Тулуза Мануэль Нойер Милан бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Майк Меньян Александр Нюбель Грегор Кобель Гийом Рест Футбол

18-летний игрок вошел в список потенциальных преемников Мануэля Нойера.

По данным Sky Sport Deutschland, мюнхенцы следят за Гийомом Рестом, выступающим за «Тулузу». Интерес «пока не очень конкретный».

Также «Бавария» считает, что занять место Нойера в будущем могли бы Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Майк Меньян («Милан») или Александр Нюбель (арендован у чемпионов Германии «Штутгартом»).

Со статистикой выступлений Реста, играющего за сборную Франции U21, можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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Что же, хочется верить, что он окажется достойным звания «преемника» Мануэля. Планка высокая, как минимум тот же Нюбель не готов был бороться за место в старте, да и Даниэль Перетц уйдет в аренду, сыграв лишь один матч в старте.
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+7
Если бы я был вратарем, не перешел бы туда пока Нойер не ушел на пенсию ))). видимо это не скоро случится.

П.С. вы видели его перформанс против Айнтрахта?!, даже его тени не было на поле из прошлого себя
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А Нюбель чем не устраивает? В Штутгарте вроде бы неплохо у него все
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Тулуза вроде не фарм клуб Баварии...И не совсем(или совсем не) Немецкий клуб?)
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