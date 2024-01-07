Каземиро о Хейлунде: «Расмус может определить эпоху в «МЮ» с его амбициями. От него сразу ждут 30 голов, но он еще молод, первый сезон в АПЛ – не нужно давить»
Каземиро считает, что Расмус Хейлунд добьется успеха в «Манчестер Юнайтед».
«В конце концов, он всего лишь ребенок, не нужно сильно на него давить. Многие думают, что он должен сразу забить 30 голов и больше. Он еще молод, и это его первый сезон в Премьер-лиге.
Я очень доволен его подходом. Дело в том, что выходить на поле в такой ответственной игре, как матч с «Арсеналом» (дебют Хейлунда за «МЮ» – Sports.ru), действительно сложно. Когда он вступил в игру, он внес большой вклад, изменил динамику нашей игры, поэтому я попытался выразить ему свои чувства.
Он явно играет лучше с каждым матчем, и он работает очень усердно. Расмус – целеустремленный парень, он стремится к успеху. Он станет великолепным игроком для этого клуба и, учитывая его амбиции, может определить эпоху в «Манчестер Юнайтед», – сказал полузащитник «МЮ».
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Такие как он вообще отличный показатель уровня тренера, если не забивает и имеет мало моментов, то тренер физрук
а результативных действий у Уругвайца больше чем у всей атаки Манчестера))
Не хочет давления, нужно было оставаться в Аталанте или переходить в Боруссию Д.
Очевидно что заплаченные деньги за Расмуса это очень жирный аванс.
Но на неделе бездарь Мерто опять жидко облажался со стоимостью трансфера
В здоровом клубе если за игрока платят ~100 млн, значит, у этого игрока уже есть способности тащить и играть важную роль в игре команды прямо сейчас.