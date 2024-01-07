Каземиро о Хейлунде: «Расмус может определить эпоху в «МЮ» с его амбициями. От него сразу ждут 30 голов, но он еще молод, первый сезон в АПЛ – не нужно давить»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Каземиро Расмус Хейлунд Футбол

Каземиро считает, что Расмус Хейлунд добьется успеха в «Манчестер Юнайтед».

«В конце концов, он всего лишь ребенок, не нужно сильно на него давить. Многие думают, что он должен сразу забить 30 голов и больше. Он еще молод, и это его первый сезон в Премьер-лиге.

Я очень доволен его подходом. Дело в том, что выходить на поле в такой ответственной игре, как матч с «Арсеналом» (дебют Хейлунда за «МЮ» – Sports.ru), действительно сложно. Когда он вступил в игру, он внес большой вклад, изменил динамику нашей игры, поэтому я попытался выразить ему свои чувства.

Он явно играет лучше с каждым матчем, и он работает очень усердно. Расмус – целеустремленный парень, он стремится к успеху. Он станет великолепным игроком для этого клуба и, учитывая его амбиции, может определить эпоху в «Манчестер Юнайтед», – сказал полузащитник «МЮ».

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22 комментария
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Забить 1 гол в 16 матчах, это слабый уровень. Кому как ни форварду тащить команду вверх по таблице.
+17
-5
+12
Ответ jexOn
Забить 1 гол в 16 матчах, это слабый уровень. Кому как ни форварду тащить команду вверх по таблице.
Тащить точно не форварду, особенно типажа Хойлунда
Такие как он вообще отличный показатель уровня тренера, если не забивает и имеет мало моментов, то тренер физрук
+7
-1
+6
Хейлунд> Холанда
+6
-1
+5
Определенную эпоху он уже определяет)
+6
-2
+4
помнится как Фаны МЮ смеялись с Нуньеса и ЛФК
а результативных действий у Уругвайца больше чем у всей атаки Манчестера))
+5
-3
+2
Меньше манЮ за 20 туров забили только две команды. И это с аттаканте за 80 лямов
+3
-1
+2
Не бывает что человек приходит в клуб уровня МЮ (да, на данный момент ещё условно входит в когорту топовых, несмотря на просадку в результатах) и на него не будет давления. Тем более это Англия до кучи, там свой мир, где пресса и болельщики очень активны.

Не хочет давления, нужно было оставаться в Аталанте или переходить в Боруссию Д.
+4
-2
+2
Ответ Дима
Так можно было сказать, что взяли на перспективу, про игрока до 30 млн. В здоровом клубе если за игрока платят ~100 млн, значит, у этого игрока уже есть способности тащить и играть важную роль в игре команды прямо сейчас.
Так МЮ как раз и не здоров как клуб.

Очевидно что заплаченные деньги за Расмуса это очень жирный аванс.
Но на неделе бездарь Мерто опять жидко облажался со стоимостью трансфера
+1
0
+1
Ответ jexOn
Забить 1 гол в 16 матчах, это слабый уровень. Кому как ни форварду тащить команду вверх по таблице.
А где вы 5 голов в ЛЧ потеряли?
+2
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+1
Ответ Безумный Макс
помнится как Фаны МЮ смеялись с Нуньеса и ЛФК а результативных действий у Уругвайца больше чем у всей атаки Манчестера))
По такой логике надо ждать второго сезона Расмуса. Потенциал у датчанина есть
+1
0
+1
Ответ Montenegro Serbian
Не бывает что человек приходит в клуб уровня МЮ (да, на данный момент ещё условно входит в когорту топовых, несмотря на просадку в результатах) и на него не будет давления. Тем более это Англия до кучи, там свой мир, где пресса и болельщики очень активны. Не хочет давления, нужно было оставаться в Аталанте или переходить в Боруссию Д.
А чтобы выдерживать такое давление нужен хребет как у Руни
+1
0
+1
Так можно было сказать, что взяли на перспективу, про игрока до 30 млн.
В здоровом клубе если за игрока платят ~100 млн, значит, у этого игрока уже есть способности тащить и играть важную роль в игре команды прямо сейчас.
+1
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Ну на фоне вегорста хейлунд это Ван Бастен, факт)))
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Ответ Макс Голубцов
А чтобы выдерживать такое давление нужен хребет как у Руни
Руни был мощным 👍💪
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Ответ Always_sam
Руни был мощным 👍💪
Во всех аспектах 💪
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Каземиро молодец - публичная поддержка от такого ветерана очень ценна
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Почти никто из дорогущих игроков, купленых Хагом не заиграл на должном уровне. Это ли не показатель тренерской работы?
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На тебя давят когда на твоём плече висит 75 лям. От таких игроков требуют результатов. Ребёнок или 30 летний мужик разницы нет.
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Ответ #SharkTeam
Определенную эпоху он уже определяет)
можно ли определить определённое, хм
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