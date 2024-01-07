Пеп перед «Хаддерсфилдом»: «Мы тщательно подготовимся, речь об уважении. Нельзя выиграть 4 Кубка лиги подряд, если не относиться серьезно к каждой игре, в Кубке Англии то же самое»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги Пеп Гвардиола Хаддерсфилд чемпионшип Футбол

Пеп Гвардиола высказался о мотивации «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

В сегодняшнем матче 3-го раунда «Манчестер Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом».

«Мы тщательно подготовимся игре с «Хаддерсфилдом», потому что это Кубок Англии, он этого заслуживает. Мы должны делать то, что нужно делать в каждой игре, мы можем выигрывать или проигрывать, но величие в постоянстве, и ребята доказывают это на протяжении многих лет.

Речь, конечно, про уважение. Нельзя выиграть Кубок лиги четыре раза подряд, если не относиться серьезно к каждой игре, это невозможно. Ни одна команда не добивалась этого, четыре [кубка] подряд в современном футболе против невероятных соперников означают, что мы все время были в игре. То же самое и в Кубке Англии, это действительно очень важно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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2 комментария
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Пожалуйста Пеп выиграй нам ещё один АПЛ
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3213825.html?sl=1
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