В Федерации футбола Камеруна назвали товарищеский матч с Россией лучшим событием 2023 года

Теги Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

В Федерации футбола Камеруна назвали матч с Россией лучшим событием 2023 года.

Напомним, игра состоялась 12 октября, сборная России победила команду Камеруна со счетом 1:0.

– Лучшее событие 2023-го года для сборной Камеруна?

– Могу назвать товарищеский матч со сборной России в Москве. Нам понравилась игра и то, как россияне приветствовали нас. Это было очень круто, поэтому выделю это событие как лучшее в прошлом году для нашей сборной, – сказал генсек Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

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6 комментариев
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Интересно, сколько миллионов баксов получили за эту игру.
+7
-2
+5
Ответ Антон Фалафель
Интересно, сколько миллионов баксов получили за эту игру.
Я думаю пятачок то точно увезли
+3
0
+3
Это ж сколько бабла из бюджета России туда утекло?
+2
-1
+1
Отрабатывают бонус за лояльность
0
0
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ахахахахахахахахахахаха)))))))))))))))))))))))))
0
0
0
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