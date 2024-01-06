В Федерации футбола Камеруна назвали товарищеский матч с Россией лучшим событием 2023 года
В Федерации футбола Камеруна назвали матч с Россией лучшим событием 2023 года.
Напомним, игра состоялась 12 октября, сборная России победила команду Камеруна со счетом 1:0.
– Лучшее событие 2023-го года для сборной Камеруна?
– Могу назвать товарищеский матч со сборной России в Москве. Нам понравилась игра и то, как россияне приветствовали нас. Это было очень круто, поэтому выделю это событие как лучшее в прошлом году для нашей сборной, – сказал генсек Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.
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