Тчуамени сыграет в центре обороны «Реала» против «Атлетико» в 1/2 финала Суперкубка Испании

Карло Анчелотти сообщил, когда Орельен Тчуамени сыграет в центре обороны «Реала».

« – опорный хавбек, в центре обороны он сыграет только в случае крайней необходимости. Он будет центральным защитником в следующем матче [в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико»].

возвращается в строй завтра, и моя задача – выбрать оптимальный состав.

С Камавинга все в порядке. Его ударили по спине, с коленом все хорошо», – сказал главный тренер « » после матча 1/16 финала Кубка Испании с «Арандиной» (3:1).

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