Тчуамени сыграет в центре обороны «Реала» против «Атлетико» в 1/2 финала Суперкубка Испании

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Ферлан Менди Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти сообщил, когда Орельен Тчуамени сыграет в центре обороны «Реала».

«Тчуамени – опорный хавбек, в центре обороны он сыграет только в случае крайней необходимости. Он будет центральным защитником в следующем матче [в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико»].

Менди возвращается в строй завтра, и моя задача – выбрать оптимальный состав.

С Камавинга все в порядке. Его ударили по спине, с коленом все хорошо», – сказал главный тренер «Реала» после матча 1/16 финала Кубка Испании с «Арандиной» (3:1).

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2 комментария
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Вполне вероятно, что Чуамени будет не единственным хавбеком в обороне. Против Атлетико и Камавинга может сыграть левого латераля - или, как вариант, спуститься на эту позицию уже по ходу матча, если понадобится.
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У Атлетико в очень хорошей форме Мората и Де Поль, Гризманн наоборот немного просел. В ужасной форме Молина. Будет интересный матч, главное, чтобы было честное адекватное судейство
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