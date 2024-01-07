Отец Акинфеева рассказал, что отвести Игоря в школу ЦСКА ему предложили в бане

Отец Игоря Акинфеева рассказал, как ему предложили отвести сына в школу ЦСКА.

«Мы каждую пятницу у нас здесь, в совхозе, парились. И вот как-то, попарившись, сидели в предбаннике, и один знакомый мне говорит: «Ты знаешь, я иду с работы в восемь вечера и на площадке вижу мальчика, метр ростом. Никого больше нет, дождик идет, а он стоит и долбит мячик в эту сетку».

«Да это мой», — отвечаю ему. «Правда, что ли? — говорит. — А у меня тренер знакомый в работает. Давай я поговорю». И через какое-то время: «Все, давай, сейчас позвоню и езжайте», – сказал Владимир Акинфеев.

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