«Промесу нельзя лететь, если в ОАЭ не дадут гарантий. И не нужно строить иллюзии, что он может куда-то уехать играть. Ни одна страна не защитит его так, как Россия». Гладилин о Квинси

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин уверен, что Квинси Промес останется в «Спартаке».

– Появилась информация, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды, а «Спартак» будет проводить сборы в Дубае. Что об этом думаете?

– Если в ОАЭ не дадут гарантий, то игрок будет готовиться в Москве. В прошлом году он же тренировался здесь. Конечно, в команде немного другая подготовка, идет специальная работа. Но Промес – это взрослый профессионал, и с ним не возникнет проблем. Он знает, как готовиться. Здесь есть академия, есть где тренироваться, и условия хорошие.

– Стоит ли Промесу рисковать и ехать в Дубай? Ведь Нидерланды могут не запросить его экстрадицию.

– Тут желательно все выяснить заранее. Есть официальные структуры, которые могли бы заняться этим вопросом.

– Но гарантий никто не может дать, потому что все зависит от решения Нидерландов.

– Раз нет никаких гарантий, то лететь нельзя.

– Промес не потеряет место в основе, если будет не в оптимальных кондициях перед рестартом сезона?

– Он в любом случае не потеряет место в составе. Это профессионал высокого уровня. Даже если он не будет участвовать в матчах, в которых наигрывается состав.

У Квинси такая позиция, на которой в «Спартаке» у него нет конкурентов. Это вопрос того, увидим ли мы хорошего Промеса или того, который еще не набрал кондиции.

– Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024-го. Как думаете, сложно будет его удержать? Или он останется в России, пока идет его уголовное преследование в Нидерландах?

– Пока идет уголовное преследование, он останется. Ни одна страна не защитит его так, как Россия.

– То есть, считаете, контракт с ним будет продлен?

– Конечно. Ему не нужно строить иллюзии, что он может куда-то уехать играть, – сказал экс-хавбек «Спартака». 

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40 комментариев
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Этакие же мы молодцы. Никто не защитит так преступника, как мы! Ура товарищи! Есть чем гордиться.
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Защитит от чего? Его же преследуют за то, что он человека ножом пырнул и крупную партию наркотиков собирался переправить.
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Ответ Slavnov
промес, на начало 2024 года, человек без проблем с законом, заплатит брату почти 2 мульта, вообще станет человеком без проблем,а по делу о наркоте,он до сих пор свидетель,легенда рфпл, лучший легионер за всю историю лиги
Я совсем мало знаю о мультивселенной. Расскажите, пожалуйста, у вас дабстеп кто-нибудь слушает?
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Ответ Gleb
Почему Россия прячет у себя преступников? В чём прикол?
Не Россия, а Спартак прячет!
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Офигеть! Только спартак может укрывать уголовника-рецидивиста...
А потом удивляются, почему их клуб никто не уважает...
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С какой это еще стати ОАЭ обязаны давать какие-то гарантии иностранному преступнику? Ехать/не ехать = это личное дело Промеса, а если Нидерланды затребуют экстрадицию - эмираты обязаны отреагировать согласно своим международным обязательствам.
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Ответ Spartakus1984
Сколько же здесь Питерский Юриев Никулиных)))!!
Иди протрезвись, у тебя язык заплетается.
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Почему Россия прячет у себя преступников? В чём прикол?
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Ответ Dimario
Причем тут украина?
Классический "перевод стрелок".
Ответ на все вопросы - "А у вас в Америке негров линчуют!"
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Ответ goblin3
Ну для тех, у кого ракетами по городам стрелять это рутина, Промес просто монашка
Причем тут украина?
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Ответ ЗлойМайор
Этакие же мы молодцы. Никто не защитит так преступника, как мы! Ура товарищи! Есть чем гордиться.
Конкретно ты, никак его защитить не можешь, также как и посадить, поэтому тебе переживать вообще не стоит.
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А вопросов про футбол к Гладилину не нашлось?
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Так это не работает, заранее никаких гарантий не дают. Это на месте решают правоохранительные органы, задерживать или нет. А потом уже, если задержали, суд решает - выдавать или нет.
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Тут скорее не "защитит", а "спрячет".
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Еще товарищ Жиглов говорил: Вор должен сидеть в тюрьме. И точка!
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Роналду увяз в деле об изнасиловании модели. Откупиться не получилось

Криштиану Роналду вновь обвинили в изнасиловании.

Речь все о той же Кэтрин Майорге, которая хочет компенсацию.

Процесс начался в сентябре 2018-го года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег, но факт изнасилования категорически отрицал. Его юристы утверждали, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, и указывали, что соглашение о неразглашении запрещает Майорге говорить о тех событиях.
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Ответ Owen_the_Simple
Защитит от чего? Его же преследуют за то, что он человека ножом пырнул и крупную партию наркотиков собирался переправить.
Ну для тех, у кого ракетами по городам стрелять это рутина, Промес просто монашка
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зато нашего русского Ваньку за банку сворованных огурцов будут искать всем миром.а когда поймают влепят на всю катушку.
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Ответ Spartakus1984
Ты перепутал с зенитом-клубом без истории
Не перепутал.
Клуб, живущий на ворованные деньги противозаконно приватизированного Лукойла и крышующий международную уголовщину, бандитизм и оптовую торговлю кокаином может пользоваться "уважением" только в криминальных кругах.
А законопослушные российские граждане, каковых в России более 90%, с брезгливостью и отвращением относятся к этому, с позволения сказать, футбольному клубу, который прославился не футбольными еврокубками, а исключительно укрывательством от международного правосудия осужденных преступников.
"без истории"
Бла-бла-бла!
Рекорд посещаемости советского футбола был установлен 14 июля 1951 года на матче Зенит - ЦСКА, когда на стадион пришло более 110 тыс. зрителей.
Спартак никогда и близко не собирал такой аудитории. Ваша "история" - это история позоров, унижений и абсолютных антирекордов в еврокубках 0 0 очков, 1-18 и так далее. И все мы помним, что это за "история".
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Ответ Пикачу82
Как ты думаешь как честной народ страны относится к власти и их игрушкам?
А ты как думаешь, как законопослушные граждане относятся к укрывательству от мирового правосудия осужденных уголовников, бандитов и оптовых наркоторговцев?
По статистике ВОЗ, употребление 1.3 тонны кокаина, которые контрабандой провез Промес, привело к гибели примерно 80 человек. И укрывающий Промеса Спартак является соучастником этого массового убийства, совершенного Промесом исключительно в корыстных целях.
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Ответ Spartakus1984
Достали ’’Эксперты’’,адвокаты говорят,что лететь можно журналистам с Гладилины хоть кол на голове теши,будут чушь нести всю неделю.
Только если всё-таки задержат, адвокаты не помогут. Ну или им придётся помогать уже задержанному.
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Ответ Spartakus1984
ты знал что болеть за зенит это позор?!))
Стрелочник знаешь хуже кого?)
Там слово тождественное «спартаковец».
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РФ же такая, то отсидевшие и не успевшие депутаты, то всякие такие там обвиняемые в Европе и США берутся в клубы РПЛ и КХЛ, да и по методичке ХАМАС у нас прекрасная команда, хотя для всего разумного мира это террористы... У нас свой путь видимо. Если фильм про гопников Казани перекрывает все остальные ленты
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