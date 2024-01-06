«Промесу нельзя лететь, если в ОАЭ не дадут гарантий. И не нужно строить иллюзии, что он может куда-то уехать играть. Ни одна страна не защитит его так, как Россия». Гладилин о Квинси

Валерий Гладилин уверен, что Квинси Промес останется в «Спартаке».

– Появилась информация, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды, а «Спартак» будет проводить сборы в Дубае. Что об этом думаете?

– Если в ОАЭ не дадут гарантий, то игрок будет готовиться в Москве. В прошлом году он же тренировался здесь. Конечно, в команде немного другая подготовка, идет специальная работа. Но Промес – это взрослый профессионал, и с ним не возникнет проблем. Он знает, как готовиться. Здесь есть академия, есть где тренироваться, и условия хорошие.

– Стоит ли Промесу рисковать и ехать в Дубай? Ведь Нидерланды могут не запросить его экстрадицию.

– Тут желательно все выяснить заранее. Есть официальные структуры, которые могли бы заняться этим вопросом.

– Но гарантий никто не может дать, потому что все зависит от решения Нидерландов.

– Раз нет никаких гарантий, то лететь нельзя.

– Промес не потеряет место в основе, если будет не в оптимальных кондициях перед рестартом сезона?

– Он в любом случае не потеряет место в составе. Это профессионал высокого уровня. Даже если он не будет участвовать в матчах, в которых наигрывается состав.

У Квинси такая позиция, на которой в «Спартаке» у него нет конкурентов. Это вопрос того, увидим ли мы хорошего Промеса или того, который еще не набрал кондиции.

– Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024-го. Как думаете, сложно будет его удержать? Или он останется в России, пока идет его уголовное преследование в Нидерландах?

– Пока идет уголовное преследование, он останется. Ни одна страна не защитит его так, как Россия.

– То есть, считаете, контракт с ним будет продлен?

– Конечно. Ему не нужно строить иллюзии, что он может куда-то уехать играть, – сказал экс-хавбек « ».

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