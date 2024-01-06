«Промесу нельзя лететь, если в ОАЭ не дадут гарантий. И не нужно строить иллюзии, что он может куда-то уехать играть. Ни одна страна не защитит его так, как Россия». Гладилин о Квинси
Валерий Гладилин уверен, что Квинси Промес останется в «Спартаке».
– Появилась информация, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды, а «Спартак» будет проводить сборы в Дубае. Что об этом думаете?
– Если в ОАЭ не дадут гарантий, то игрок будет готовиться в Москве. В прошлом году он же тренировался здесь. Конечно, в команде немного другая подготовка, идет специальная работа. Но Промес – это взрослый профессионал, и с ним не возникнет проблем. Он знает, как готовиться. Здесь есть академия, есть где тренироваться, и условия хорошие.
– Стоит ли Промесу рисковать и ехать в Дубай? Ведь Нидерланды могут не запросить его экстрадицию.
– Тут желательно все выяснить заранее. Есть официальные структуры, которые могли бы заняться этим вопросом.
– Но гарантий никто не может дать, потому что все зависит от решения Нидерландов.
– Раз нет никаких гарантий, то лететь нельзя.
– Промес не потеряет место в основе, если будет не в оптимальных кондициях перед рестартом сезона?
– Он в любом случае не потеряет место в составе. Это профессионал высокого уровня. Даже если он не будет участвовать в матчах, в которых наигрывается состав.
У Квинси такая позиция, на которой в «Спартаке» у него нет конкурентов. Это вопрос того, увидим ли мы хорошего Промеса или того, который еще не набрал кондиции.
– Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024-го. Как думаете, сложно будет его удержать? Или он останется в России, пока идет его уголовное преследование в Нидерландах?
– Пока идет уголовное преследование, он останется. Ни одна страна не защитит его так, как Россия.
– То есть, считаете, контракт с ним будет продлен?
– Конечно. Ему не нужно строить иллюзии, что он может куда-то уехать играть, – сказал экс-хавбек «Спартака».
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А потом удивляются, почему их клуб никто не уважает...
Ответ на все вопросы - "А у вас в Америке негров линчуют!"
Криштиану Роналду вновь обвинили в изнасиловании.
Речь все о той же Кэтрин Майорге, которая хочет компенсацию.
Процесс начался в сентябре 2018-го года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег, но факт изнасилования категорически отрицал. Его юристы утверждали, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, и указывали, что соглашение о неразглашении запрещает Майорге говорить о тех событиях.
Клуб, живущий на ворованные деньги противозаконно приватизированного Лукойла и крышующий международную уголовщину, бандитизм и оптовую торговлю кокаином может пользоваться "уважением" только в криминальных кругах.
А законопослушные российские граждане, каковых в России более 90%, с брезгливостью и отвращением относятся к этому, с позволения сказать, футбольному клубу, который прославился не футбольными еврокубками, а исключительно укрывательством от международного правосудия осужденных преступников.
"без истории"
Бла-бла-бла!
Рекорд посещаемости советского футбола был установлен 14 июля 1951 года на матче Зенит - ЦСКА, когда на стадион пришло более 110 тыс. зрителей.
Спартак никогда и близко не собирал такой аудитории. Ваша "история" - это история позоров, унижений и абсолютных антирекордов в еврокубках 0 0 очков, 1-18 и так далее. И все мы помним, что это за "история".
По статистике ВОЗ, употребление 1.3 тонны кокаина, которые контрабандой провез Промес, привело к гибели примерно 80 человек. И укрывающий Промеса Спартак является соучастником этого массового убийства, совершенного Промесом исключительно в корыстных целях.
Там слово тождественное «спартаковец».