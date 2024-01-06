«Локо» предложил 1 млн евро за защитника Сека из «Маккаби» Хайфа. Израильтяне потребовали 5 млн – переговоры прекратились

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Абдулайе Сек Чемпионат.com деньги Футбол

«Локомотив» хотел купить Абдулайе Сека из «Маккаби» Хайфа.

По информации «Чемпионата», московский клуб предложил за сенегальского защитника 1 млн евро. «Маккаби» потребовал за Сека 5 млн евро, после этого переговоры между клубами прекратились.

Как сообщает Metaratings, «Локомотив» предлагал за защитника 2 млн евро.

В текущем сезоне Сек провел 11 матчей в чемпионате Израиля и забил 1 гол. Статистика 31-летнего защитника доступна здесь.

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11 комментариев
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Брать 31 - летнего игрока за 5 лямов из чемпионата Израиля никто не будет)
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только только вроде состав очистили относительно . интреуются очередным шлаком
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Ответ Sergo79
Бензема? Ещë один травмозависимый пассажир с личкой 20+ млн в год, чья карьера бегом идëт на спад! Спасибо, не надо. Верните Гринвуда и закройте вопрос.
Ты про что,старина?)
+7
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Ответ Паша Ппа
Ты про что,старина?)
Ну праздники ж еще идут, отдыхает товарищ )
+4
0
+4
Остап Бендер начинал переговоры с Эллочкой Щукиной вообще с 7 рублей.
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+3
Ответ Dinarxxx
только только вроде состав очистили относительно . интреуются очередным шлаком
Локомотиву нужен сильный центральный защитник, по факту, в пару к Фассону! Потому что проходной двор-то остался) Главное не взять по уровню очередных Конти или Райковича!
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а зачем он им , вот реально ?
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Шутки про евреев будут
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Ответ savik-A.M.
а зачем он им , вот реально ?
Не все менеджеры преследуют цель , сделать команду лучше.
Не все.
Тем более в бюджетном клубе.
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