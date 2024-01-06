«Локо» предложил 1 млн евро за защитника Сека из «Маккаби» Хайфа. Израильтяне потребовали 5 млн – переговоры прекратились

«Локомотив» хотел купить Абдулайе Сека из «Маккаби» Хайфа.

По информации «Чемпионата», московский клуб предложил за сенегальского защитника 1 млн евро. « » потребовал за 5 млн евро, после этого переговоры между клубами прекратились.

Как сообщает Metaratings, «Локомотив» предлагал за защитника 2 млн евро.

В текущем сезоне Сек провел 11 матчей в чемпионате Израиля и забил 1 гол. Статистика 31-летнего защитника доступна здесь.

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