«Локо» предложил 1 млн евро за защитника Сека из «Маккаби» Хайфа. Израильтяне потребовали 5 млн – переговоры прекратились
«Локомотив» хотел купить Абдулайе Сека из «Маккаби» Хайфа.
По информации «Чемпионата», московский клуб предложил за сенегальского защитника 1 млн евро. «Маккаби» потребовал за Сека 5 млн евро, после этого переговоры между клубами прекратились.
Как сообщает Metaratings, «Локомотив» предлагал за защитника 2 млн евро.
В текущем сезоне Сек провел 11 матчей в чемпионате Израиля и забил 1 гол. Статистика 31-летнего защитника доступна здесь.
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Не все.
Тем более в бюджетном клубе.