За Митая загребское «Динамо» предлагает 0,5+3,5 млн евро, «Локомотив» требует 7 млн сразу (Metaratings)

Загребское «Динамо» хочет подписать защитника «Локомотива» Марио Митая.

Хорваты предложили 500 тысяч евро за аренду 20-летнего игрока сборной Албании зимой с выкупом летом за 3,5 млн, сообщает Metaratings.ru.

Железнодорожников, в свою очередь, устроит лишь немедленная продажа за 7 млн.

Статистика защитника – здесь.

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