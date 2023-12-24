За Митая загребское «Динамо» предлагает 0,5+3,5 млн евро, «Локомотив» требует 7 млн сразу (Metaratings)
Загребское «Динамо» хочет подписать защитника «Локомотива» Марио Митая.
Хорваты предложили 500 тысяч евро за аренду 20-летнего игрока сборной Албании зимой с выкупом летом за 3,5 млн, сообщает Metaratings.ru.
Железнодорожников, в свою очередь, устроит лишь немедленная продажа Митая за 7 млн.
Статистика защитника – здесь.
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