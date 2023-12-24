За Митая загребское «Динамо» предлагает 0,5+3,5 млн евро, «Локомотив» требует 7 млн сразу (Metaratings)

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Хорватия Динамо Загреб возможные трансферы Марио Митай Футбол

Загребское «Динамо» хочет подписать защитника «Локомотива» Марио Митая.

Хорваты предложили 500 тысяч евро за аренду 20-летнего игрока сборной Албании зимой с выкупом летом за 3,5 млн, сообщает Metaratings.ru.

Железнодорожников, в свою очередь, устроит лишь немедленная продажа Митая за 7 млн.

Статистика защитника – здесь.

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14 комментариев
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Самим нужен. В центре он очень хорош, надо чаще давать ему играть.
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После Евро его продать можно еще выгодней,нет смысла сейчас за 3,5-4 млн отдавать.
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Ответ jameswowf
7 млн не стоит .
Это и не важно, клуб вешает ценник😉
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Очередное приобретение немцев, оказывается, не бездарно и имеет спрос в европе. Но никто кто публично смеялся, конечно не признается, что облажался)
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Ответ jameswowf
7 млн не стоит .
Игрок стоит столько сколько за него заплатят,если отдадут после чемпионата Европы 7 значит он стоит 7.
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За Митая зимой, за Митааааая...
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пусть раскошеливаются
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дед Митай?
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Ответ Гоша Петров
Игрок стоит столько сколько за него заплатят,если отдадут после чемпионата Европы 7 значит он стоит 7.
Если , может итд
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Ответ jameswowf
7 млн не стоит .
ты гонишь? сразу понятно, не видел его игру
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Ответ Bilya63
ты гонишь? сразу понятно, не видел его игру
Ты гонишь? Так купи его за 10
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Самим нужен. В центре он очень хорош, надо чаще давать ему играть.
жалко что вместо Баринова побояться ставить) а так связка Митай+Карпукас идеальная
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