«Сочи» может подписать Гильерме зимой. Контракт голкипера с «Локо» истекает в конце сезона

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Гильерме Сочи Футбол

Гильерме может продолжить карьеру в «Сочи».

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Сочи» рассматривает возможность подписания голкипера «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Не исключена также аренда Гильерме до конца сезона.

Контракт 38-летнего голкипера с «Локомотивом» истекает предстоящим летом. В сезоне-2023/24 Гильерме провел 5 матчей в Фонбет Кубке России. Его подробная статистика доступна здесь.

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3 комментария
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Ой Гиля не дури , заверши карьеру в Локо достойно
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Останется 100%
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Оххх… история Маринато близится к концу..
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