«Сочи» может подписать Гильерме зимой. Контракт голкипера с «Локо» истекает в конце сезона
Гильерме может продолжить карьеру в «Сочи».
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Сочи» рассматривает возможность подписания голкипера «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Не исключена также аренда Гильерме до конца сезона.
Контракт 38-летнего голкипера с «Локомотивом» истекает предстоящим летом. В сезоне-2023/24 Гильерме провел 5 матчей в Фонбет Кубке России. Его подробная статистика доступна здесь.
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