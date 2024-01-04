«Сочи» может подписать Гильерме зимой. Контракт голкипера с «Локо» истекает в конце сезона

Гильерме может продолжить карьеру в «Сочи».

По информации инсайдера Ивана Карпова, « » рассматривает возможность подписания голкипера « » в зимнее трансферное окно. Не исключена также аренда до конца сезона.

Контракт 38-летнего голкипера с «Локомотивом» истекает предстоящим летом. В сезоне-2023/24 Гильерме провел 5 матчей в Фонбет Кубке России. Его подробная статистика доступна здесь.

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