Жозе Моуринью: «Мне нравится Азмун, но ему чего-то не хватает в обороне, чтобы стать настоящим игроком Моуринью»

Жозе Моуринью объяснил, почему Сердар Азмун не играет в стартовом составе «Ромы».

– Может ли Азмун играть с Лукаку и в старте «Ромы»?

– Мы с и Пауло немного разбалансированы.

Азмун – футболист, который мне нравится, но ему не хватает чего-то в обороне, чтобы стать настоящим игроком Моуриньо.

Дибала тоже не очень дисциплинирован в обороне. С одним таким игроком мы можем справиться, но не с двумя, – сказал главный тренер «Ромы».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?