Жозе Моуринью: «Мне нравится Азмун, но ему чего-то не хватает в обороне, чтобы стать настоящим игроком Моуринью»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Пауло Дибала Сердар Азмун Футбол

Жозе Моуринью объяснил, почему Сердар Азмун не играет в стартовом составе «Ромы».

– Может ли Азмун играть с Лукаку и Дибалой в старте «Ромы»?

– Мы с Азмуном и Пауло немного разбалансированы.

Азмун – футболист, который мне нравится, но ему не хватает чего-то в обороне, чтобы стать настоящим игроком Моуриньо.

Дибала тоже не очень дисциплинирован в обороне. С одним таким игроком мы можем справиться, но не с двумя, – сказал главный тренер «Ромы».

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15 комментариев

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Bill Zapulil
Он задницу защитить не смог в раздевалке… как он штрафную защитит? О чем мы говорим?
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Ярик01
Азмун тыл не берег еще с времен игр в Зените.
+41
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TiNO
Да он вчера такой обалденный проход Эль Шаарави запорол блин
+12
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Tigo_Volchara93
Азмун как игрок в атаку на последние 15-20 минут очень даже не плох
+7
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Любитель пожрать
Ответ KarLik
Дай азмуну огреть спереди Жозе, заеп всех своей обороной ))
Вообще, Азмун плохо сыграл вчера. Надо усерднее работать ему.
+7
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King_X
Азмун вчера моментами даже включался после потери, Маур кричал и махал руками, и тогда только Сердар бежал в защиту
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Любитель пожрать
Ответ Bill Zapulil
Он задницу защитить не смог в раздевалке… как он штрафную защитит? О чем мы говорим?
Да уж, аргумент. :)
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KarLik
Дай азмуну огреть спереди Жозе, заеп всех своей обороной ))
+3
-2
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Beckham7-23
че за рост бредовый у Азмуна прописан ? Разве он 178?
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Тюменец
Возможно потому, что Азмун не защитник )
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Kirkorofff
А Бикеич давно ему про это говорил.
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