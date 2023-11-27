Жозе Моуринью: «Мне нравится Азмун, но ему чего-то не хватает в обороне, чтобы стать настоящим игроком Моуринью»
Жозе Моуринью объяснил, почему Сердар Азмун не играет в стартовом составе «Ромы».
– Может ли Азмун играть с Лукаку и Дибалой в старте «Ромы»?
– Мы с Азмуном и Пауло немного разбалансированы.
Азмун – футболист, который мне нравится, но ему не хватает чего-то в обороне, чтобы стать настоящим игроком Моуриньо.
Дибала тоже не очень дисциплинирован в обороне. С одним таким игроком мы можем справиться, но не с двумя, – сказал главный тренер «Ромы».
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