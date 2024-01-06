Проведель – лучший игрок «Лацио» в 2023-м. Гол вратаря на 95-й «Атлетико» в ЛЧ признали лучшим в году

Теги Лацио серия А Италия Лига чемпионов УЕФА рейтинги Иван Проведель Футбол

«Лацио» признал гол вратаря Ивана Проведеля в ЛЧ лучшим в 2023 году.

В матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» Проведель сравнял счет на 95-й минуте, замкнув головой навес Луиса Альберто в штрафной площади соперника. Матч завершился со счетом 1:1.

Гол Проведеля был признан лучшим из забитых мячей «Лацио» в 2023 году по итогам голосования. Вратаря также признали лучшим игроком команды в прошедшем году.

Видео гола

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3 комментария
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Ну гол действительно получился на загляденье, как заправский форвард сыграл в том моменте. Без шансов для Облака пробил.
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Ответ corazn blanco
Ну гол действительно получился на загляденье, как заправский форвард сыграл в том моменте. Без шансов для Облака пробил.
Он, вроде, и начинал играть форвардом. Потом переквалифицировался
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