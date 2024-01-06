Проведель – лучший игрок «Лацио» в 2023-м. Гол вратаря на 95-й «Атлетико» в ЛЧ признали лучшим в году

«Лацио» признал гол вратаря Ивана Проведеля в ЛЧ лучшим в 2023 году.

В матче группового этапа чемпионов против «Атлетико» сравнял счет на 95-й минуте, замкнув головой навес Луиса Альберто в штрафной площади соперника. Матч завершился со счетом 1:1.

Гол Проведеля был признан лучшим из забитых мячей « » в 2023 году по итогам голосования. Вратаря также признали лучшим игроком команды в прошедшем году.

Видео гола

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам