Проведель – лучший игрок «Лацио» в 2023-м. Гол вратаря на 95-й «Атлетико» в ЛЧ признали лучшим в году
«Лацио» признал гол вратаря Ивана Проведеля в ЛЧ лучшим в 2023 году.
В матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» Проведель сравнял счет на 95-й минуте, замкнув головой навес Луиса Альберто в штрафной площади соперника. Матч завершился со счетом 1:1.
Гол Проведеля был признан лучшим из забитых мячей «Лацио» в 2023 году по итогам голосования. Вратаря также признали лучшим игроком команды в прошедшем году.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам