Кафанов спокойно отнесся к нежеланию Проведеля играть за сборную России: «Мне объяснили: так как у него мама русская, значит, все можно сделать. Но желания не оказалось»

Теги Лацио премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Иван Проведель Матч ТВ Футбол

Виталий Кафанов спокойно отнесся к нежеланию Проведеля играть за сборную России.

Вратарю «Лацио» 29 лет, его мама русская, отец – итальянец. В его активе пять матчей за сборную Италии до 20 лет.

Ранее Проведель забил гол в матче 1‑го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). В октябре его вызвали в расположение сборной Италии для подготовки к матчам отбора Евро-2024, но не попал в заявку на игры.

– Перед этим сбором вы рассказали про Ивана Проведеля. Как вы хотели его пригласить, если у него нет паспорта РФ?

– Сначала был просто интерес познакомиться и узнать, есть ли такое желание у него, и есть ли вообще возможность пригласить его. Как мне объяснили, так как у него мама русская, значит, всё можно сделать. Но в итоге желания не оказалось.

– Как вы к этому отнеслись?

– Спокойно, – сказал тренер вратарей сборной России.

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26 комментариев

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Владимир Гавин
он 29 лет только и ждал, как бы сыграть за сборную России против какой нибудь африканской сборной
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Diman Stekolshikov
Я просто не понимаю, неужели его в сборную пригласить решили после хайпового гола? То есть до этого они даже не знали про такого вратаря)
+50
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Трент Резнор
А если бы согласился, на презентации Шаман бы ему спел. Странный этот Проведель. Будто часто судьба даёт шанс сыграть с Угандой.
+50
-7
+43
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Killiannnn
Ответ Diman Stekolshikov
Я просто не понимаю, неужели его в сборную пригласить решили после хайпового гола? То есть до этого они даже не знали про такого вратаря)
А зачем? Если есть Мотя, Сослан, Габулов
+16
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Roman
Мне кажется, вратарская позиция - это самая непроблемная позиция в сборной. Лантратов и Сафонов очень сильные киперы
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Выступать за сборную, которая нигде не играет - просто мечта!
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ encaro_one
Лучший вратарь Серии А сезона 22/23, наверно, надеется на игру за сборную Италии на Евро24, а не с Туркменией на Спартакиаде24.
Так я писал по 27 летнего Проведеля, а это 2021 год, когда он был вратарём Специи, а Россия готовилась к стыкам за ЧМ
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Ole Gunor
Ответ Diman Stekolshikov
Я просто не понимаю, неужели его в сборную пригласить решили после хайпового гола? То есть до этого они даже не знали про такого вратаря)
А ведь точно заметили, даже не разу не в каких то 10х списках он не всплывал. Судя по всему, как большинство из нас узнали о нем чисто после этого гола, именно гола а не игры вообще, так видимо и старина Кафанов как истинный профессионал своего дела, тоже после этого же события узнал. Более того, наверное знакомые подсказали.
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Шухрат Казыев
Зачем? Когда есть Сафонов и Лантратов.
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Ибн Хоттабыч
Неужели реально Кафанов надеялся, что Провидель согласится играть за сборную, не участвующую ни в чемпионате Европы, ни в чемпионате мира???
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Средний палец Кирана Тирни
Отстаньте вы уже от парня, он второй год играет в основе одного из лучших клубов Италии, есть какой-никакой шанс быть и играть в сборной Италии. Любой здравомыслящий человек сделал бы выбор в не в пользу РФС, тем более без официальных матчей.
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Simplicissimus
Ответ Владимир Гавин
он 29 лет только и ждал, как бы сыграть за сборную России против какой нибудь африканской сборной
А может, ждал? А можт у него прапрапрабабка - княгиня Люксембургская и у него с детства голубая мечта играть за люксов. Но никто пока не предлагал. Камон, что за ханжество?
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