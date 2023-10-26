Кафанов спокойно отнесся к нежеланию Проведеля играть за сборную России: «Мне объяснили: так как у него мама русская, значит, все можно сделать. Но желания не оказалось»

Виталий Кафанов спокойно отнесся к нежеланию Проведеля играть за сборную России.

Вратарю « » 29 лет, его мама русская, отец – итальянец. В его активе пять матчей за сборную до 20 лет.

Ранее Проведель забил гол в матче 1‑го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). В октябре его вызвали в расположение сборной Италии для подготовки к матчам отбора Евро-2024, но не попал в заявку на игры.

– Перед этим сбором вы рассказали про . Как вы хотели его пригласить, если у него нет паспорта РФ?

– Сначала был просто интерес познакомиться и узнать, есть ли такое желание у него, и есть ли вообще возможность пригласить его. Как мне объяснили, так как у него мама русская, значит, всё можно сделать. Но в итоге желания не оказалось.

– Как вы к этому отнеслись?

– Спокойно, – сказал тренер вратарей сборной России.

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