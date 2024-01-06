Товарищеские матчи. «Бавария» играет с «Базелем», «Боруссия» Дортмунд против АЗ
Европейские клубы проводят товарищеские паузы во время зимней паузы.
Товарищеские матчи
Малага, Испания
«Боруссия» Дортмунд – АЗ – 0:2 (0:1, 0:1, третий тайм)
Голы: 0:1 – Павлидис (7), 0:2 – Одгор (36).
«Боруссия» (стартовый состав): Кобель, Менье, Зюле, Хуммельс, Буэно, Джан, Рейна, Байно-Гиттенс, Брандт, Мален, Фюллькруг.
Команды играют 4 тайма по 30 минут.
Базель, Швейцария
«Базель» – «Бавария» – 0:0 (0:0, перерыв)
«Бавария» (стартовый состав): Нойер, де Лигт, Упамекано, Дэвис, Павлович, Киммих, Геррейру, Сане, Мюллер, Мусиала, Кейн.
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