Товарищеские матчи. «Бавария» играет с «Базелем», «Боруссия» Дортмунд против АЗ

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Базель товарищеские матчи (клубы) результаты АЗ Футбол

Европейские клубы проводят товарищеские паузы во время зимней паузы.

Товарищеские матчи

Малага, Испания

«Боруссия» ДортмундАЗ – 0:2 (0:1, 0:1, третий тайм)

Голы: 0:1 – Павлидис (7), 0:2 – Одгор (36).

«Боруссия» (стартовый состав): Кобель, Менье, Зюле, Хуммельс, Буэно, Джан, Рейна, Байно-Гиттенс, Брандт, Мален, Фюллькруг.

Команды играют 4 тайма по 30 минут.

 

Базель, Швейцария

«Базель» – «Бавария» – 0:0 (0:0, перерыв)

«Бавария» (стартовый состав): Нойер, де Лигт, Упамекано, Дэвис, Павлович, Киммих, Геррейру, Сане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

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