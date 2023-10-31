Слушание по делу Промеса о наркоторговле назначено на 24 января. Хавбек «Спартака» не приедет на заседание
Дело Квинси Промеса о наркоторговле будет рассмотрено в январе.
Напомним, летом хавбеку «Спартака» были предъявлены обвинения в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу наркотиков, рассчитывая заработать 6 млн евро.
По данным De Telegraaf, слушание по делу Промеса назначено на 24 января. Атакующий полузащитник «Спартака» почти наверняка не будет присутствовать на заседании. Также сообщается, что второй обвиняемый по делу, 31-летний Марилио В., частично признает свою вину в ходе слушания.
Новые детали дела Промеса о наркоторговле. Есть даже его слова о потерянной партии кокаина
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Это серьезно!
Спартаку ПОЗОР!
Уахаха, не болельщикам фк газпром это говорить. Чо там по государственным покровителям голубого мешка?