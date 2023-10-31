Слушание по делу Промеса о наркоторговле назначено на 24 января. Хавбек «Спартака» не приедет на заседание

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Дело Квинси Промеса о наркоторговле будет рассмотрено в январе.

Напомним, летом хавбеку «Спартака» были предъявлены обвинения в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу наркотиков, рассчитывая заработать 6 млн евро.

По данным De Telegraaf, слушание по делу Промеса назначено на 24 января. Атакующий полузащитник «Спартака» почти наверняка не будет присутствовать на заседании. Также сообщается, что второй обвиняемый по делу, 31-летний Марилио В., частично признает свою вину в ходе слушания.

Новые детали дела Промеса о наркоторговле. Есть даже его слова о потерянной партии кокаина

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23 комментария

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Саша Пушкин
Спартачи, вы хоть понимаете, что его подозревают в торговле смертью !? Только откровенный мерзавец может это оправдывать и пытаться перевести всё в шутку.
Это серьезно!
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Red_Marlboro_
Позор Спартаку за то,что до сих пор не вышвырнули этого барыгу
+13
-6
+7
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mean machine/
В принципе, клуб, основанный уголовником и названный в честь уголовника, вполне в духе традиций укрывает уголовника. Страшно представить, какие отбросы ( в основной своей массе ) за этот клуб болеют.
+8
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Ваня Аналитик
Спартак на 100% зависимый от Промеса - дожили...
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Caniball
Высокая маржинальность у бизнеса!
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Виктор Марков
Ответ Инженер Управляющий
шутки за 200 в студию
за 200 тысяч евро, вложенных Промесом в торговлю наркотиками)
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Бронислав Каминский
Ответ xQcoW
Играл бы в звените, «договорились» бы
Это ваши предположения,а вот партак явно укрывает уголовника у себя)
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Owen_the_Simple
Ответ Уит
Для всех господ с берегов и сочувствующих следует ознакомиться: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%CC%81%D0%BC%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B0%D1%82.,%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0.
Он уже признан виновным в том, что своего кузена пырнул ножом. Тут ещё и ссылку на заговор против Спартака надо прикреплять.
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Ezra-Matthew Miller
во время матча Ирак Вьетнам объявят надеюсь
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Был бы невиновен - поехал бы на суд чтобы защитить свое честное имя.
Спартаку ПОЗОР!
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евГений
Ответ Саша Пушкин
Спартачи, вы хоть понимаете, что его подозревают в торговле смертью !? Только откровенный мерзавец может это оправдывать и пытаться перевести всё в шутку. Это серьезно!
Лол, по сравнению с покровителями Зенита (миллер, путин), Квинси – божий агнец
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евГений
Ответ Red_Marlboro_
Позор Спартаку за то,что до сих пор не вышвырнули этого барыгу
> любит Зенит

Уахаха, не болельщикам фк газпром это говорить. Чо там по государственным покровителям голубого мешка?
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luu
Ответ mean machine/
В принципе, клуб, основанный уголовником и названный в честь уголовника, вполне в духе традиций укрывает уголовника. Страшно представить, какие отбросы ( в основной своей массе ) за этот клуб болеют.
Жаль ваш коммент удалят, правда про Спартачок не в почёте на спортсе
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