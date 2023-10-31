Слушание по делу Промеса о наркоторговле назначено на 24 января. Хавбек «Спартака» не приедет на заседание

Дело Квинси Промеса о наркоторговле будет рассмотрено в январе.

Напомним, летом хавбеку «Спартака» были предъявлены обвинения в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу наркотиков, рассчитывая заработать 6 млн евро.

По данным De Telegraaf, слушание по делу Промеса назначено на 24 января. Атакующий полузащитник « » почти наверняка не будет присутствовать на заседании. Также сообщается, что второй обвиняемый по делу, 31-летний Марилио В., частично признает свою вину в ходе слушания.

Новые детали дела Промеса о наркоторговле. Есть даже его слова о потерянной партии кокаина

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