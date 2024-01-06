Тен Хаг не потерял раздевалку «МЮ». Некоторые игроки его поддерживают

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не потерял раздевалку «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, утверждение, что «тен Хаг потерял раздевалку», ложно, поскольку еще есть игроки, поддерживающие тренера. При этом часть футболистов действительно не поддерживает тен Хага.

Отмечается, что часть игроков потеряли веру и уверенность из-за ситуации в «МЮ». Некоторые из футболистов оказались неспособны следовать указаниям тренера на поле. У части игроков есть претензии к тен Хагу.

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20 комментариев
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Сложно назвать раздевалку не потерянной, когда она поделилась на 2 части.
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Ответ Иван Висс
Онана?)
вся его братва что по блату пришла
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Онана?)
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Онана и Антони
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Тен Хаг не потерял раздевалку «МЮ». Некоторые игроки его поддерживают, и подсказывают, где она находится
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Ситуация с Байындыром показал что нет доверие к Тен Хагу. Онана столько ошибся. Но тренер его до сих пор поддерживает. Алтай заслужил стоять хотя бы в кубковых матчах. Помню Гвардиолу. Даже самых важных матчах кубка он доверяет запасному вратарю.
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Онана,депутат,паренёк за сотку.. ну и ещё несколько бревён)
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Ответ Тилек Ырысов
Ситуация с Байындыром показал что нет доверие к Тен Хагу. Онана столько ошибся. Но тренер его до сих пор поддерживает. Алтай заслужил стоять хотя бы в кубковых матчах. Помню Гвардиолу. Даже самых важных матчах кубка он доверяет запасному вратарю.
ну в общем и разница, тен хаг как баран, абсолютно не гибкий, а Гвардиола готов меняться
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Ответ V@d!m
Антонин, Онана, Маласия, Амрабат, Хойлунд. эти поддерживают?
Маласия пропал без вести - он не с ними
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Ответ V@d!m
Антонин, Онана, Маласия, Амрабат, Хойлунд. эти поддерживают?
Эванса забыли и Каземиро
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Ответ Иван Висс
Онана?)
Антони И Онана 100%
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а зачем атлетик эту дичь вливает ни с того ни с сего?
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Редакторы спортса заголовки делать мастера, ни дать ни взять 🤦‍♂️
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Максимум что за тен хагом игроки поддерживают, так это дверь
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Конечно. Лучший дриблер этого десятилетия, Маласия, они его поддерживают, на этом все
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Они наверное с Онана вместе в столовую входят, чисто вся команда в одном месте есть, Онана с Лысым отдельно.
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В конце сезона - Тен Хаг не потерял раздевалку МЮ. Некоторые игроки пришли на тренировку
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Тен Хаг потерял стыд и чувство здравого смысла, так нагло врать на каждой прессухе. Его, конечно, можно понять - чел будет до последнего стоять на своем и ждать неустойки, но его и всего отребья приведенного им реальный уровень - это Брюгге или Андерлехт
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ну еще бы Онане и Антони не поддерживать лысого)
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Антонин, Онана, Маласия, Амрабат, Хойлунд.
эти поддерживают?
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