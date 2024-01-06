Тен Хаг не потерял раздевалку «МЮ». Некоторые игроки его поддерживают

Эрик тен Хаг не потерял раздевалку «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, утверждение, что «тен Хаг потерял раздевалку», ложно, поскольку еще есть игроки, поддерживающие тренера. При этом часть футболистов действительно не поддерживает тен Хага.

Отмечается, что часть игроков потеряли веру и уверенность из-за ситуации в « ». Некоторые из футболистов оказались неспособны следовать указаниям тренера на поле. У части игроков есть претензии к тен Хагу.

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