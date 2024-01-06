«Тоттенхэм» близок к аренде Вернера на полгода
Тимо Вернер может перейти в «Тоттенхэм».
Как утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, 27-летний немец близок к переходу в «Тоттенхэм» на правах аренды на полгода.
«Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг» согласовывают последние детали.
В этом сезоне Бундеслиги Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» – здесь.
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А вот Вернер на самом деле был очень полезен на поле
А если посмотреть на нышних напор Челси то вообще топ
да, был продан Нкунку и были деньги, но Шешко - типаж Вернера, а Опенда - между Вернером и Нкунку ближе к первому
более того, третьим кандидатом на выход на поле - Юссуф Поульсен, и не потому что легенда клуба а потому что более разносторонний и полезный (сейчас) игрок
уверен что если бы сейчас Лецпцигу предложили лямов 5 за Вернера - его бы, учитывая зарплату, упаковали без разговоров
так что сейчас его будут катать по арендам в надежде выставить в выгодном свете и спихнуть