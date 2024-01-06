«Тоттенхэм» близок к аренде Вернера на полгода

Тимо Вернер может перейти в «Тоттенхэм».

Как утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, 27-летний немец близок к переходу в «Тоттенхэм» на правах аренды на полгода.

«Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг» согласовывают последние детали.

В этом сезоне Бундеслиги провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» – здесь.

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