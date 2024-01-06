«Тоттенхэм» близок к аренде Вернера на полгода

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

Тимо Вернер может перейти в «Тоттенхэм».

Как утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, 27-летний немец близок к переходу в «Тоттенхэм» на правах аренды на полгода.

«Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг» согласовывают последние детали.

В этом сезоне Бундеслиги Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» – здесь.

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21 комментарий
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Вроде в Лейпциге перегрузил карьеру или нет?
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Ответ Тмб68рус
Ты нападение видел? Там никого толкового. В Вернера верю, умеет играть пни должном доверии
Толковый Вернер - ты создал новый мем, поздравляю.
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Ответ Акира_1
При правильном использовании лучших качеств Вернера, наподобие скорости, он может быть очень полезным игроком. Мне даже сейчас кажется, что его зря слил Тухель так рано. Вся проблема, по сути, в его психологических трудностях при неудачах.
Он очень полезен без мяча был. Но при этом с мячом был ад. По сути минус игрок атаки. Если хаверц хоть с мячом умеет, то тут беда совсем
+5
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+4
Ответ Tun
Зачем он шпорам?
Ты нападение видел? Там никого толкового. В Вернера верю, умеет играть пни должном доверии
+6
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Ответ felixdyadya
Вроде в Лейпциге перегрузил карьеру или нет?
он никакой стал. сидит на лавочке. опенда железный старт
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Хороший трансфер, но этот парень требует индивидуального подхода
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Ответ Тмб68рус
Ты нападение видел? Там никого толкового. В Вернера верю, умеет играть пни должном доверии
Сон для тебя бестолковый?
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Ответ Тмб68рус
Ты нападение видел? Там никого толкового. В Вернера верю, умеет играть пни должном доверии
Джонсон нравится. Чем вернер лучше ? Он в челси в рамку попасть не мог из убойных позиций
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Ответ Roman
Тухель выиграл лч с Вернером, Маунтом и Хавертцом. по итогу все трое оказались бездарями
Ну Хаверц и Маунт бездарями не казались,хотя сейчас это вопрос спорный 🤣 особенно в отношении Маунта тот казался Топом(((
А вот Вернер на самом деле был очень полезен на поле
А если посмотреть на нышних напор Челси то вообще топ
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Ответ felixdyadya
Вроде в Лейпциге перегрузил карьеру или нет?
Где то на 85% загрузка встала. К показателям до трансфера Челси не вернулся
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Ответ felixdyadya
Вроде в Лейпциге перегрузил карьеру или нет?
так "перезапустил" что Лейпциг летом потратил 65 лямов на двух нападающих

да, был продан Нкунку и были деньги, но Шешко - типаж Вернера, а Опенда - между Вернером и Нкунку ближе к первому

более того, третьим кандидатом на выход на поле - Юссуф Поульсен, и не потому что легенда клуба а потому что более разносторонний и полезный (сейчас) игрок

уверен что если бы сейчас Лецпцигу предложили лямов 5 за Вернера - его бы, учитывая зарплату, упаковали без разговоров

так что сейчас его будут катать по арендам в надежде выставить в выгодном свете и спихнуть
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Вернер + Ришарлисон топ-связка мечты
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Хороший вариант на полгода. Но летом необходимо кого-то покупать, Сон не железный
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Может быть и реинкарнируется
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Нуньес не будет скучать
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Надеюсь, сможет перезапустить карьеру!
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Тоттенхэму он придётся очень кстати.
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При правильном использовании лучших качеств Вернера, наподобие скорости, он может быть очень полезным игроком. Мне даже сейчас кажется, что его зря слил Тухель так рано. Вся проблема, по сути, в его психологических трудностях при неудачах.
+4
-4
0
Зачем он шпорам?
+2
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