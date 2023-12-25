Вернер останется в «Лейпциге» до конца сезона, скорее всего. Клуб готов отпустить форварда зимой при наличии предложений
«РБ Лейпциг» открыт к уходу Тимо Вернера зимой.
По информации Bild, клуб готов отпустить Вернера в январе при наличии предложений, если нападающий захочет уйти – клуб рассмотрит, в том числе, вариант с арендой Вернера. Однако на данный момент наиболее вероятно, что Тимо останется в «Лейпциге» как минимум до конца сезона.
Отмечается, что бывший спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль рассматривал возможность продажи Вернера прошлым летом.
Ранее сообщалось, что интерес к Вернеру проявляет «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Бундеслиги Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» доступна здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам