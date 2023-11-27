«МЮ» интересуется Вернером и может попытаться подписать экс-форварда «Челси» зимой (Флориан Плеттенберг)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, 27-летний немец входит в список манкунианцев на зимний трансферный период.

Пока переговоров нет, как и предложения о трансфере, однако «Манчестер Юнайтед» уже запросил информацию об игроке.

Вернер недоволен своим положением в «Лейпциге», но на данном этапе склоняется к тому, чтобы остаться в клубе как минимум до лета.

В этом сезоне Бундеслиги Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» – здесь.

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36 комментариев

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S. A.
😂😂😂
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Андрей Новосёлов
зачем он нам нужен, если у нас Марсеаль заиграл😀😀😀😀
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Любезный Коссутий
зависит от того, пересекался ли он с Тен Хагом 😎
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Максим Черкашин
Может Хави Симонса или Опенда?:))))))
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10ztv
моментов же много МЮ создаёт, должен и тратить кто-то
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red hikkikomori
Ответ Любезный Коссутий
зависит от того, пересекался ли он с Тен Хагом 😎
В 2013-2015 Тен Хаг был тренером в Баварии-2, а Вернер в 2013-2014 играл за Штуттгарт-2 , не удивлюсь новости о том что Тен Хаг тогда восхитился игрой Вернера)
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13ыйРычагЛапорты
Они нашли друг друга.
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Зверёк
Учитывая трансферную политику МЮ то совсем не удивлен
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Мужанов Дмитрий Александрович
Видимо Вернер думает если в основу Лейпцига пробиться ему уже не совсем реально, то в нынешнем МЮ он будет играть в старте)))
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Вадим flanec
Диву даёшься менеджменту МЮ. Как только в голову может прийти, взять Вернера с лавки Лейпцига, чтоб усилить нападение 🤦‍♂️
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Jazzzz
Вернер прекрасно подойдет МЮ для подтягивания в зону вылета. Но потом в Шипе наколотит 30-40.
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igor 123
И Шюрлле заодно надо бы взять.
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Птюч, Ёж.
Ответ заблокированному пользователю
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а Вернер то зачем МЮ?
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Михаил Зюбин
Это какая-то шутка?
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Зверёк
Вернер в МЮ,Тюкавин в Лейпциг
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Сергей Алексеев
Ответ заблокированному пользователю
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там кроме этого гола и заработанного пенальти от него игры и не было. вечно терял мяч, не мог ни принять нормально, ни пас отдать. открывался конечно, в отличае от Ржшфорда, но толку, если техники нет
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hiper74
Ответ Максим Черкашин
Может Хави Симонса или Опенда?:))))))
Симонс в аренде, Опенда сам только пришёл в РБ.
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Ответ Андрей Новосёлов
зачем он нам нужен, если у нас Марсеаль заиграл😀😀😀😀
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Ответ Direct free kick
Витян, после 2 кубков подряд Липецк, слился на ранней стадии. Трипита не будет
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Gani
Какой-то сюр, Вернер последние лет 5 не играет на стабильном хорошем уровне. Что там могло привлечь внимание? В МЮ какие-то дебилы в спорт отделе по ходу.
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#SharkTeam
В нынешнюю линию атаки манЮ зайдет как влитой
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toxasel
Заберите еще Хаверца у нас. Вернер и Хаверц в атаке будет пушка 🔥 Правда без прицела =)
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Will Turner
очень сомнительно. мне вообще кажется что все РЕАЛЬНЫЕ трансферные цели мю отлично прикрываются подобными вбросами, чтобы не никто другой не забрал
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Михаил Родченков
объясните кто-нибудь руководству мю, что даже если они купят весь состав челси, который выиграл лч, это вряд ли поможет квалифицироваться в лк
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Lavinka
Норм шутейка .
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Я Гражданин Мира
Я не думал что ман юнайтед так низко упал!?
Роналду в свои 45 лучше может играть чем Вернер
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Акира_1
У Вернера после АПЛ травма психологическая из-за всех тех промахов, поэтому не пойдёт он больше на этот стресс, тем более в МЮ, где под давлением вообще все и всегда.
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Rotick
Вот, форвард который решит проблему с реализацией )
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