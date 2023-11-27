«МЮ» интересуется Вернером и может попытаться подписать экс-форварда «Челси» зимой (Флориан Плеттенберг)
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер привлек внимание «Манчестер Юнайтед».
Как утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, 27-летний немец входит в список манкунианцев на зимний трансферный период.
Пока переговоров нет, как и предложения о трансфере, однако «Манчестер Юнайтед» уже запросил информацию об игроке.
Вернер недоволен своим положением в «Лейпциге», но на данном этапе склоняется к тому, чтобы остаться в клубе как минимум до лета.
В этом сезоне Бундеслиги Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» – здесь.
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