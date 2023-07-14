Вице-капитан молодежки «Локомотива» Косогоров перешел в «Зенит» (Иван Карпов)
Вице-капитан молодежной команды «Локомотива» перешел в «Зенит».
Артемий Косогоров присоединился к петербургской команде на правах свободного агента. Правый защитник находился в системе «Локомотива» с 13 лет и был вице-капитаном молодежки железнодорожников.
Косогоров не смог пробиться в основу «Локо» из-за высокого уровня конкуренции, а из молодежной команды ушел его тренер Михаил Мишаткин. В связи с этим железнодорожники пошли навстречу футболисту и договорились с ним о расторжении контракта, пишет инсайдер Иван Карпов.
Отмечается, что «Зенит» планировали задействовать игрока в своем дубле, но может отдать его в аренду другому клубу – например, «Шиннику».
https://fc-zenit.ru/news/2023-06-27-artemiy-kosogorov-igrok-zenita-2-.htm