Вице-капитан молодежки «Локомотива» Косогоров перешел в «Зенит» (Иван Карпов)

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Вице-капитан молодежной команды «Локомотива» перешел в «Зенит».

Артемий Косогоров присоединился к петербургской команде на правах свободного агента. Правый защитник находился в системе «Локомотива» с 13 лет и был вице-капитаном молодежки железнодорожников. 

Косогоров не смог пробиться в основу «Локо» из-за высокого уровня конкуренции, а из молодежной команды ушел его тренер Михаил Мишаткин. В связи с этим железнодорожники пошли навстречу футболисту и договорились с ним о расторжении контракта, пишет инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что «Зенит» планировали задействовать игрока в своем дубле, но может отдать его в аренду другому клубу – например, «Шиннику». 

6 комментариев

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Иван Овчинников
Он перешёл ещё 2 недели назад. И не по инфе Ивана Карпова, а официально
https://fc-zenit.ru/news/2023-06-27-artemiy-kosogorov-igrok-zenita-2-.htm
+13
-2
+11
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Orgazmatron IGO
Ответ Peter Parker
Доколе. Страшно на улицу выйти, всех подряд в Зенит забирают
Перестань бояться, выходи, там спокойно. Тебя точно не заберут.
+9
0
+9
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ВладимирНеПутин
Ответ Holy Diver
И после этого газовые будут что-то говорить про конкуренцию? Просто взяли и переманили молодого игрока, лишь бы конкурентам не достался.
Из Питера в другие клубы, в Ом числе московские, тоже переходят. Тот же Сазонов
+3
0
+3
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