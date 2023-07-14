Вице-капитан молодежки «Локомотива» Косогоров перешел в «Зенит» (Иван Карпов)

Вице-капитан молодежной команды «Локомотива» перешел в «Зенит».

Артемий Косогоров присоединился к петербургской команде на правах свободного агента. Правый защитник находился в системе « ива» с 13 лет и был вице-капитаном молодежки железнодорожников.

Косогоров не смог пробиться в основу «Локо» из-за высокого уровня конкуренции, а из молодежной команды ушел его тренер Михаил Мишаткин. В связи с этим железнодорожники пошли навстречу футболисту и договорились с ним о расторжении контракта, пишет инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что « » планировали задействовать игрока в своем дубле, но может отдать его в аренду другому клубу – например, « ».