Ари уверен, что «Краснодар» станет чемпионов Мир РПЛ в текущем сезоне.

После 18 туров южане лидируют в таблице, опережая идущего вторым «Зенит» на два очка.

«Я уверен, что «Краснодар» станет чемпионом в этом сезоне. 2024-й — год «быков», заслужил это чемпионство больше, чем все остальные.

Мне кажется, что почти вся Россия хочет увидеть чемпионство «Краснодара», — сказал экс-форвард « ».

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