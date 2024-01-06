Ари: «Краснодар» станет чемпионом в этом сезоне, уверен. Почти вся Россия хочет этого»
Ари уверен, что «Краснодар» станет чемпионов Мир РПЛ в текущем сезоне.
После 18 туров южане лидируют в таблице, опережая идущего вторым «Зенит» на два очка.
«Я уверен, что «Краснодар» станет чемпионом в этом сезоне. 2024-й — год «быков», Галицкий заслужил это чемпионство больше, чем все остальные.
Мне кажется, что почти вся Россия хочет увидеть чемпионство «Краснодара», — сказал экс-форвард «Краснодара».
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