Ари: «Краснодар» станет чемпионом в этом сезоне, уверен. Почти вся Россия хочет этого»

Теги премьер-лига Россия Ари Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Ари уверен, что «Краснодар» станет чемпионов Мир РПЛ в текущем сезоне.

После 18 туров южане лидируют в таблице, опережая идущего вторым «Зенит» на два очка.

«Я уверен, что «Краснодар» станет чемпионом в этом сезоне. 2024-й — год «быков», Галицкий заслужил это чемпионство больше, чем все остальные. 

Мне кажется, что почти вся Россия хочет увидеть чемпионство «Краснодара», — сказал экс-форвард «Краснодара».

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10 комментариев
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Ответ Доктор Верховцев
Третий день в небе зарево с южной стороны. Особенно на триггер «вся страна» отвечает тушинская тарасовка.
Газом понесло на всю страну с запахом тухлятины)
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Ответ Вячеслав Припузов
Газом понесло на всю страну с запахом тухлятины)
И что вы только такое едите?
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