Филлипс сообщил «Ман Сити» о готовности уйти в январе. Хавбек интересен «Ньюкаслу» и «Ювентусу»
Кэлвин Филлипс принял решение покинуть «Манчестер Сити».
По данным The Guardian, полузащитник через агентов сообщил менеджерам клуба о готовности уйти в январе в надежде повысить шансы на попадание в состав сборной Англии на Евро-2024. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не рассчитывает на 28-летнего игрока.
Ожидается, что «Ман Сити» позволит футболисту покинуть команду на правах аренды, хотя рассчитывает все-таки продать его.
Среди претендентов на Филлипса называются «Ньюкасл» (фаворит), другие клубы АПЛ, а также «Ювентус». При этом неясно, будет ли сам полузащитник готов уехать в другую страну.
Отмечается, что «Сити», скорее всего, потребует от других команд выплачивать Филлипсу зарплату в полном объеме (или большую ее часть). Хавбек получает 130 тысяч фунтов в неделю.
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