Филлипс сообщил «Ман Сити» о готовности уйти в январе. Хавбек интересен «Ньюкаслу» и «Ювентусу»

Кэлвин Филлипс принял решение покинуть «Манчестер Сити».

По данным The Guardian, полузащитник через агентов сообщил менеджерам клуба о готовности уйти в январе в надежде повысить шансы на попадание в состав сборной Англии на Евро-2024. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не рассчитывает на 28-летнего игрока.

Ожидается, что « » позволит футболисту покинуть команду на правах аренды, хотя рассчитывает все-таки продать его.

Среди претендентов на называются « » (фаворит), другие клубы , а также « ». При этом неясно, будет ли сам полузащитник готов уехать в другую страну.

Отмечается, что «Сити», скорее всего, потребует от других команд выплачивать Филлипсу зарплату в полном объеме (или большую ее часть). Хавбек получает 130 тысяч фунтов в неделю.

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