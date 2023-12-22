Филлипс сообщил «Ман Сити» о готовности уйти в январе. Хавбек интересен «Ньюкаслу» и «Ювентусу»

Теги Ювентус Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кэлвин Филлипс Футбол

Кэлвин Филлипс принял решение покинуть «Манчестер Сити».

По данным The Guardian, полузащитник через агентов сообщил менеджерам клуба о готовности уйти в январе в надежде повысить шансы на попадание в состав сборной Англии на Евро-2024. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не рассчитывает на 28-летнего игрока.

Ожидается, что «Ман Сити» позволит футболисту покинуть команду на правах аренды, хотя рассчитывает все-таки продать его.

Среди претендентов на Филлипса называются «Ньюкасл» (фаворит), другие клубы АПЛ, а также «Ювентус». При этом неясно, будет ли сам полузащитник готов уехать в другую страну.

Отмечается, что «Сити», скорее всего, потребует от других команд выплачивать Филлипсу зарплату в полном объеме (или большую ее часть). Хавбек получает 130 тысяч фунтов в неделю.

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9 комментариев
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Ответ Сити 07
Давно надо было его продать, зачем его только вообще покупали, впрочем как и купили бесполезных Нуньеса с Ковачичем вместо одного Райса ...
Когда давно то ? Его купили в 2022. Нуньес с Ковачичем тут причем ? 🤦🏽‍♂️
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Агент игрока: "Ну что, Phillips, изменим жизнь к лучшему?"
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Видимо протер лавку и стало неудобно
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В Спартак бы его
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Ему даже играть за Сити не приходится, чтобы попадать в старт сборной. Мог бы и в РПЛ тогда рвануть, опыта набраться
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Ответ deadjoker
Видимо протер лавку и стало неудобно
Натерает уже
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Ответ Сити 07
Давно надо было его продать, зачем его только вообще покупали, впрочем как и купили бесполезных Нуньеса с Ковачичем вместо одного Райса ...
его покупали чтоб другим в АПЛ не достался.
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