«ПСЖ» интересен хавбек «Ман Сити» Филлипс. Он сообщил клубу о готовности уйти, Пеп на него не рассчитывает

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Кэлвин Филлипс Футбол

«ПСЖ» заинтересован в приобретении Кэлвина Филлипса.

Полузащитник ранее выразил готовность покинуть «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Отмечалось, что главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не рассчитывает на игрока.

«ПСЖ» присоединился к ряду клубов, среди которых присутствуют «Ньюкасл» и «Ювентус», которые также надеются договориться о переходе Кэлвина Филлипса.

В нынешнем сезоне футболист провел четыре матча в составе «Манчестер Сити» в АПЛ.

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2 комментария
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Утка от телеграфа, чтобы Юве и Ньюкасл зашевелились
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Утка, они и так берут опорника Москардо из Бразилии, ещё один не нужен
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