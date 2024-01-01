«ПСЖ» интересен хавбек «Ман Сити» Филлипс. Он сообщил клубу о готовности уйти, Пеп на него не рассчитывает
«ПСЖ» заинтересован в приобретении Кэлвина Филлипса.
Полузащитник ранее выразил готовность покинуть «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Отмечалось, что главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не рассчитывает на игрока.
«ПСЖ» присоединился к ряду клубов, среди которых присутствуют «Ньюкасл» и «Ювентус», которые также надеются договориться о переходе Кэлвина Филлипса.
В нынешнем сезоне футболист провел четыре матча в составе «Манчестер Сити» в АПЛ.
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