Аллегри не уверен в необходимости подписания Филлипса. Тренера «Юве» не устраивают характеристики опорника «Сити»

Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Массимилиано Аллегри Адриен Рабьо Кэлвин Филлипс Футбол

У Массимилиано Аллегри есть сомнения в необходимости трансфера Кэлвина Филлипса.

Ранее стало известно, что «Ювентус» начал переговоры об аренде об аренде опорника «Манчестер Сити».

Однако у тренера «бьянконери» есть сомнения в необходимости этого трансфера, пишет Football Italia со ссылкой на печатную версию Tuttosport. Аллегри нужен игрок, способный заменить Адриена Рабьо, а у Филлипса итальянец таких характеристик не видит. Кроме того, Аллегри смущает, что сделка предполагает аренду.

В ближайшие дни тренер обсудит ситуацию с директорами «Ювентуса».

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5 комментариев
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Значит надо брать
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Аллегри одной ногой на выходе,что он там может решать?Если в оценку характеристик можно поверить,то аренда там или нет уже не его проблемы
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работ продлевайте , а ни это все )
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Макс в фифе новой подглядел?
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