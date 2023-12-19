Аллегри не уверен в необходимости подписания Филлипса. Тренера «Юве» не устраивают характеристики опорника «Сити»
У Массимилиано Аллегри есть сомнения в необходимости трансфера Кэлвина Филлипса.
Ранее стало известно, что «Ювентус» начал переговоры об аренде об аренде опорника «Манчестер Сити».
Однако у тренера «бьянконери» есть сомнения в необходимости этого трансфера, пишет Football Italia со ссылкой на печатную версию Tuttosport. Аллегри нужен игрок, способный заменить Адриена Рабьо, а у Филлипса итальянец таких характеристик не видит. Кроме того, Аллегри смущает, что сделка предполагает аренду.
В ближайшие дни тренер обсудит ситуацию с директорами «Ювентуса».
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