Аллегри не уверен в необходимости подписания Филлипса. Тренера «Юве» не устраивают характеристики опорника «Сити»

У Массимилиано Аллегри есть сомнения в необходимости трансфера Кэлвина Филлипса.

Ранее стало известно, что «Ювентус» начал переговоры об аренде об аренде опорника « ».

Однако у тренера «бьянконери» есть сомнения в необходимости этого трансфера, пишет Football Italia со ссылкой на печатную версию Tuttosport. нужен игрок, способный заменить , а у итальянец таких характеристик не видит. Кроме того, Аллегри смущает, что сделка предполагает аренду.

В ближайшие дни тренер обсудит ситуацию с директорами « ».

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