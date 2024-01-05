«Бавария» устно договорилась с Дайером о переходе, но пока не определилась, покупать ли защитника «Тоттенхэма». Решение примут в ближайшие дни
Эрик Дайер может продолжить карьеру в «Баварии».
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы устно согласовали переход с защитником «Тоттенхэма».
«Бавария» также рассматривает другие кандидатуры, однако Томас Тухель хочет, чтобы новые подписания были сделаны как можно скорее. Отметим, что Дайер рассматривался «Баварией» этим летом в качестве замены Бенжамену Павару.
Сообщается, что «Бавария» считает Дайера одним из наиболее предпочтительных кандидатов, поскольку он способен играть на нескольких позициях в защите. Окончательное решение пока не принято, но ожидается в ближайшие дни.
Подробная статистика 29-летнего англичанина доступна здесь.
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