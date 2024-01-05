«Бавария» устно договорилась с Дайером о переходе, но пока не определилась, покупать ли защитника «Тоттенхэма». Решение примут в ближайшие дни

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Томас Тухель Эрик Дайер Футбол

Эрик Дайер может продолжить карьеру в «Баварии».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы устно согласовали переход с защитником «Тоттенхэма».

«Бавария» также рассматривает другие кандидатуры, однако Томас Тухель хочет, чтобы новые подписания были сделаны как можно скорее. Отметим, что Дайер рассматривался «Баварией» этим летом в качестве замены Бенжамену Павару.

Сообщается, что «Бавария» считает Дайера одним из наиболее предпочтительных кандидатов, поскольку он способен играть на нескольких позициях в защите. Окончательное решение пока не принято, но ожидается в ближайшие дни.

Подробная статистика 29-летнего англичанина доступна здесь.

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8 комментариев
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Наверное не самый плохой вариант,чтобы затыкать дыры в составе,но неужели в Бундеслиге никого получше не нашлось?
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Даже сейчас, когда Дайер - единственный центр бэк в строю у тоттенхема, он не появляется в старте. На кой черт он Тухелю интересно…
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Честно говоря, вообще не понимаю зачем он Баварии. Любой юниор из академии на лавке будет более здоровым вариантом.
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Тухель с ума сошел...Когда его уволят уже
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Кейн тащит кореша?
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Ответ dr. cage
Зачем Баварии этот днарь? Друзьяшечка Кейна?
Друган для Кейна
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