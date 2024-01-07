Барбастро – Барселона: прогноз на матч 07.01.2024, Кубок Испании, 1/16 финала

В воскресенье, 7 января, состоится поединок 1/16 финала Кубка Испании. Скромный клуб Барбастро будет принимать Барселону Хави Эрнандеса. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: тотал больше трех голов (1,57).

Барбастро

Команда Дани Мартинеса выступает в четвертом по рангу футбольном дивизионе Испании (Сегунда Б). На сегодняшний день Барбастро занимает девятую строчку в турнирной таблице. Также следует заметить, что коллектив выдал трехматчевую победную серию, что, впрочем, вряд ли сильно испугает Барселону.

Невзирая на не самый громкий статус, Барбастро все же не стоит причислять к числу откровенно «дворовых» команд. В составе выделяется левый вингер Пабло Гальехо. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро – весьма солидный прайс как для представителя четвертой лиги.

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Барселона

На неделе «блаугранас» провели сложнейший поединок на Канарах. «Сине-гранатовые» лишь в компенсированное ко второму тайму время сумели дожать неуступчивый Лас-Пальмас. Три очка «Барсе» принес точный удар Илкая Гюндогана с пенальти.

«Мы не лучшим образом провели первый тайм. У нас были проблемы с проникающими передачами, но после перерыва мы подтянули этот аспект.

Игра с Лас-Пальмасом была сложная, но в целом я не могу упрекнуть свою команду. Мне понравилось, как мы прессинговали после потери мяча. Думаю, мы заслуженно добыли победу.

Журналисты все время говорят о нашем отставании от Реала. Такое впечатление, что вам всегда важно отметиться негативным высказыванием в адрес меня и моей команды. Сегодня мы набрали три очка и теперь будем готовиться к кубковой игре. Вот, что имеет значение», – заявил главный тренер Барселоны Хави Эрнандес.

Также следует отметить, что в составе «Барсы» дебютировал 18-летний форвард Витор Роке. Он перебрался в команду Хави из бразильского Атлетико Паранаэнсе (40 миллионов евро).

Барбастро – Барселона: история личных встреч

По понятным причинам соперники не пересекались ранее. 7 января Барселона впервые в своей истории встретится с Барбастро.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Барбастро- Барселона

Само собой разумеется, что единоличным фаворитом кубковой игры считается Барселона. Букмекерская контора BetBoom дает на победу «сине-гранатовых» ничтожно низкий коэффициент – 1,1. Успех хозяев поля оценивают цифрой 18,91. Ничья в основное время идет за 9,95.

В последнее время «Барсе» достается немало критики. В воскресенье каталонцы смогут добавить уверенности в своих силах и попробуют «разгуляться» в матче с не самым грозным оппонентом. Мы предлагаем сделать ставку на результативность. БК BetBoom дает на тотал больше трех голов кеф 1,57. Барселона просто обязана уверенно проходить Барбастро, пусть даже и в экспериментальном составе.

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