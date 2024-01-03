Барбастро – Барселона где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Испании 7 января
В воскресенье, 7 января, сыграют Барбастро и Барселона в 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Estadio Municipal de Deportes».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барбастро – Барселона
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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