Арсенал — Ливерпуль: прогноз на матч 07.01.2024, Кубок Англии

В ближайшие дни стартует третий раунд Кубка Англии или 1/32 финала. С этого этапа в борьбу вступают клубы английской Премьер-лиги. В этом турнире нет никаких поблажек. Если, например, в Италии восемь сильнейших команд Серии А по итогам прошлого сезона вступают в борьбу только со стадии 1/8 финала, а в России есть привилегированный «Путь РПЛ», то тут все по-честному. Слепой жребий может свести кого угодно. С одной стороны, это время сенсаций, когда клубы низших дивизионов выбивают фаворитов, с другой, тут эти фавориты сразу могут встретиться. Так что уже сейчас можно точно сказать, что кто-то из пары «Арсенал» — «Ливерпуль» обладателем Кубка страны в этом сезоне не станет. Причем, если взглянуть на все остальные пары этой стадии турнира, то больше таких пар нет.

Совсем недавно команды встречались в Ливерпуле в рамках Премьер-лиги и разошлись миром со счетом 1 : 1 при абсолютно равной игре по статистическим показателям. Но с тех пор в чемпионате прошло два тура, и ситуация резко изменилась. Тогда «Арсенал» лидировал, но сейчас потерпел два поражения и откатился на четвертое место. «Ливерпулю», напротив, две победы подряд помогли единолично возглавить турнирную таблицу. Команду Микеля Артеты настиг спад, который никогда не бывает кстати. Мерсисайдцы на ходу и на данный момент являются самой стабильной командой Премьер-лиги. «Ливерпуль» продолжает выступления во всех турнирах, включая Лигу Европы и Кубок английской лиги и на данный момент является одним их основных претендентов на победу в каждом. Матч состоится в Лондоне на стадионе Эмирейтс, начало в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 3,5

Арсенал

Вообще, «Арсенал» вполне можно назвать кубковой командой. «Канониры» выигрывали Кубок Англии 14 раз и это рекорд, причем половина из этих побед пришлась на XXI век. Последний на сегодняшний день трофей был завоеван сравнительно недавно в 2020 году. Соперником по финалу был «Челси», причем уже третий раз, и все три раза «Арсенал» выигрывал. Другое дело, что антураж тогда был совершенно не кубковый и даже не футбольный. В разгар пандемии коронавируса матч проходил при пустых трибунах.

В прошлом году примерно в это же время команда Микеля Артеты смогла легко одолеть в третьем раунде «Оксфорд Юнайтед», но затем в 1/16 финала уступила будущему обладателю трофея «Манчестер Сити». Теперь сразу соперник, матч с которым мог бы украсить и финал. Другое дело, что команда подходит к поединку не в самом лучшем состоянии. Два поражения в Премьер-лиге сказались не только на турнирном положении, но и на психологии команды. Особенно обидным получился проигрыш на своем поле от «Вест Хэма», когда весь матч хозяева доминировали, владели мячом 57 процентов игрового времени, нанесли 30 ударов по воротам, но пропустили два мяча в контратаках при том, что «молотобойцы» пробили всего три раза в створ ворот.

Получается, что с учетом игры заключительного тура Лиги Чемпионов против ПСВ у «Арсенала» всего одна победа в шести последних матчах. Поединок против «Фулхэма», по мнению Артеты, и вовсе получился худшим в сезоне, причем отсутствовало взаимопонимание между игроками в некоторых аспектах игры. Матч Кубка Англии в этой связи становится еще более интригующим. Перед вами результаты пяти последних матчей «Арсенала».

АПЛ. 31.12.2023, «Фулхэм» — «Арсенал» — 2 : 1

— «Арсенал» — : 1 АПЛ. 28.12.2023, «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 23.12.2023, «Ливерпуль» — «Арсенал» — 1 : 1

АПЛ. 17.12.2023, «Арсенал» — «Брайтон» — 2 : 0

— «Брайтон» — : 0 Лига Чемпионов. 12.12.2023, ПСВ — «Арсенал» — 1 : 1

Факты и цифры

«Арсенал» рекордсмен Англии по числу выигранных кубков страны, команда праздновала успех 14 раз, последняя победа датирована 2020 годом

Команда идет с серией из двух поражений, в Премьер-лиге «канониры» выиграли лишь раз в последних пяти турах

Лучший бомбардир команды в сезоне нападающий Букайо Сака, на его счету 9 забитых мячей

Он же лучший ассистент — 11 голевых передач, Сака более чем в два раза превосходит по этому показателю ближайшего преследователя

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Ливерпуль

Прямо сейчас очень сложно сделать прогноз относительно победителя любого турнира в Англии. В Премьер-лиге ситуация очень запутанная и прямо сейчас сразу пять команд вполне могли бы претендовать на титул, о кубках и говорить нечего. Впрочем, пожалуй, восемь из десяти любителей футбола сделают ставку в пользу «Манчестер Сити», но сейчас сложно не согласиться с тем, что самой стабильной командой является «Ливерпуль». Правда, успехи накладывают и определенные обязательства.

Например, у того же «Арсенала» данный кубковый поединок будет первым с 31 декабря, а следующий матч «канониры» сыграют только 20 января. Мерсисайдцам играть еще в полуфинале Кубка лиги с «Фулхэмом», тут два матча и до трофея рукой подать. При этом нужно удержать преимущество в чемпионате, три очка превосходства над «Астон Виллой» и два по потерянным над «Манчестер Сити» это мизер. Из Кубка Англии вылетать на стадии третьего раунда тоже не хочется. К тому же с этим турниром команда «дружит» в меньшей степени чем «Арсенал», восемь побед, при этом последняя была одержана не далее как в 2022 году, где в финале пал все тот же «Челси», правда, уже в серии пенальти.

Через три дня после матча с «Арсеналом» мерсисайдцам играть первый поединок полуфинала Кубка лиги против «Фулхэма» на своем поле, и тут желаешь того или нет, придется расставлять приоритеты. Возникнет еще одна проблема в виде Кубка африканских наций и Кубка Азии. Не первый турнир отправится Мохамед Салах, на второй Ватару Эндо. Оба игроки основного состава, и их отсутствие сильно ослабит атаку. Перед вами результаты пяти последних поединков «Ливерпуля».

АПЛ. 01.01.2024, « Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» — 4 : 2

— «Ньюкасл Юнайтед» — : 2 АПЛ. 26.12.2023, «Бернли» — «Ливерпуль» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 23.12.2023, «Ливерпуль» — «Арсенал» — 1 : 1

Кубок лиги. 20.12.2023, «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед» — 5 : 1

— «Вест Хэм Юнайтед» — : 1 АПЛ. 17.12.2023, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 0

Факты и цифры

«Ливерпуль» 8 раз в своей истории становился обладателем Кубка Англии, последний титул был завоеван в 2022 году

В английской Премьер-лиге у команды только одно поражение от «Тоттенхэма» 30 сентября 2023 года

Лучший бомбардир команды нападающий Мохамед Салах, на его счету 18 забитых мячей

Египтянин и Трент Александер-Арнольд лидеры среди ассистентов, на счету обоих по 9 результативных передач

История личных встреч Арсенала и Ливерпуля

Впервые команды встретились в 1893 году в рамках второго дивизиона чемпионата страны в Лондоне, и «Ливерпуль» нанес хозяевам поражение со счетом 5 : 0. С тех пор соперники провели уже 241 игру и даже пересекались в Лиге Чемпионов. Преимущество по победам в целом у мерсисайдцев, а вот что касается Кубка Англии, тот тут превосходство уже на стороне «канониров». В целом статистика следующая, в скобках указаны матчи Кубка Англии.

Победы «Арсенала» — 81 (8)

Победы «Ливерпуля» — 93 (5)

Ничьи — 67 (4)

Самая крупная победа «Арсенала» — 8 : 1

Самая крупная победа «Ливерпуля» — 5 : 0

В последнее время команды играют друг с другом с переменным успехом, но интересно, что из четырех последних матчей в Лондоне «Арсенал» выиграл лишь один в 2022 году. До этого были три подряд поражения с общим счетом забитых и пропущенных мячей 0 – 7. Голевая засуха в последний раз случилась в том же 2022 году в турнире Кубка Лиги. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

АПЛ. 23.12.2023, «Ливерпуль» — «Арсенал» — 1 : 1

АПЛ. 09.04.2023, «Ливерпуль» — «Арсенал» — 2 : 2

АПЛ. 09.10.2022, «Арсенал» — «Ливерпуль» — 3 : 2

— «Ливерпуль» — : 2 АПЛ. 16.03.2022, «Арсенал» — «Ливерпуль» — 0 : 2

— 0 : Кубок лиги. 20.01.2022, «Арсенал» — «Ливерпуль» — 0 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Арсенал — Ливерпуль

Исходим из того, что оба тренера выпустят на поле если на основные составы, то приближенные к боевым. О потерях «Ливерпуля» уже известно. Недосчитается игроков и Микель Артета. В сборную Японии уедет Такехиро Томиясу, травмировался Александр Зинченко, впрочем, украинец в последнее время на впечатлял. «Арсенал» в последнее время стал регулярно пропускать, показательны в этом плане два последних матча. Мерсисайдцы на данном этапе выглядят явно сильнее. Однако букмекеры считают, что их потери в составе скажутся на игре. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Арсенала» — 2,00

Ничья — 3,72

Победа «Ливерпуля» — 3,35

Коэффициенты как на подбор. Если вы считаете, что за неделю Артета и его команда проделают работу над ошибками, то ставьте на хозяев и получайте неплохой выигрыш. Еще больше он будет, если поставить на победу гостей. Юрген Клопп наверняка справится с потерями, тем более Салах далеко не в первый раз уезжает играть за сборную Египта. Высока вероятность ничьей, а, следовательно, переигровки. Коэффициент на двойной исход в пользу «Ливерпуля» тоже впечатляет — 1,80.

Где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль

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