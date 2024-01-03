Арсенал – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Англии 7 января

Теги Ливерпуль Кубок Англии Арсенал Футбол

В воскресенье, 7 января, сыграют Арсенал и Ливерпуль в 3-го раунда Кубка Англии по футболу.

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Во сколько играют Арсенал – Ливерпуль

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль

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