Арсенал – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Англии 7 января
В воскресенье, 7 января, сыграют Арсенал и Ливерпуль в 3-го раунда Кубка Англии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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