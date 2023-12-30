Олег Романцев: «Сборная России все делает правильно, только дураку это непонятно. В случае допуска мы будем знать, на кого рассчитывать»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев положительно оценил итоги года для сборной России.

«То, что сборная России все делает правильно, непонятно только дураку. Они просматривают и держат под контролем и молодых игроков, и игроков среднего возраста. В случае допуска мы будем знать, на кого рассчитывать.

Если есть возможность играть, надо это делать. Сборная делает все правильно. В Волгограде пришло 40 тысяч человек. Это показатель того, что все делается правильно», – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России.

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3 комментария
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Слова профессионала. Просто браво !
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именно, сборная чем больше сейчас игроков посмотрит, тем лучше будет в будущем...будет понятен и потенциал игроков и возможности под конкретные задачи...
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