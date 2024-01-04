Месси отпраздновал с руками у ушей перед ван Галом из-за Рикельме: «Он практически разрушил карьеру кумира Лео»

Празднование Лео Месси с руками у ушей перед Луи ван Галом связано с Рикельме.

Об этом в фильме «Captains of the World», который вышел на Netflix, рассказал журналист Жюльен Лоуренс.

«Ван Гал практически разрушил карьеру , кумира Месси. Тренер отказывался выпускать аргентинца в «Барселоне». Когда Рикельме забивал за «Барселону», он показывал это свое фирменное празднование перед ван Галом. Месси не забыл об этом», – сказал Лоуренс.

Сам Месси в этом же фильме рассказал, что постоянно общался с Рикельме во время ЧМ-2022.

«Мы с Романом общались много лет. И во время чемпионата мира мы разговаривали после матчей», – сказал Месси.

Напомним, Месси отпраздновал победу над Нидерландами на , встав неподалеку от Луи ван Гала и приложив ладони к ушам.

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