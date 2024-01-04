Месси отпраздновал с руками у ушей перед ван Галом из-за Рикельме: «Он практически разрушил карьеру кумира Лео»

Теги сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал МЛС Барселона Лионель Месси Хуан Роман Рикельме Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Празднование Лео Месси с руками у ушей перед Луи ван Галом связано с Рикельме.

Об этом в фильме «Captains of the World», который вышел на Netflix, рассказал журналист Жюльен Лоуренс.

«Ван Гал практически разрушил карьеру Хуана Романа Рикельме, кумира Месси. Тренер отказывался выпускать аргентинца в «Барселоне». Когда Рикельме забивал за «Барселону», он показывал это свое фирменное празднование перед ван Галом. Месси не забыл об этом», – сказал Лоуренс.

Сам Месси в этом же фильме рассказал, что постоянно общался с Рикельме во время ЧМ-2022.

«Мы с Романом общались много лет. И во время чемпионата мира мы разговаривали после матчей», – сказал Месси.

Напомним, Месси отпраздновал победу Аргентины над Нидерландами на ЧМ-2022, встав неподалеку от Луи ван Гала и приложив ладони к ушам.

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24 комментария
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Ромыч просто не потянул топ уровень. Зато стал заслуженным подводником.
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Ну не знаю, забить в 30 матчах 3 гола - так себе показатель. Так что, ван Гал, возможно, не так уж и прав оказался.
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Вполне нормальный перфоманс, ничего чересчур обидного в нём нет, накал страстей необходим футболу
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Пиар машина продолжает освЯщать биографию Месии. Скоро будут написаны иконостасы, маленькие копии которых персофаны будут носить в сумках в школу
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Сколько можно это мусолить? Что такого неприличного в этом праздновании? Были празднования и похуже, и провокационнее, но они быстро забывались, а это уже больше года покоя некоторым не дает.
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Число дислайков тут просто зашкаливает!😲
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Ответ Leon Petov
Ван Галу уважение👏 судьи не пустили Нидерланды в полуфинал
Там чистая красная Паредесу,но судья тащил липового пенальтиста Месси.
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Ответ 16TH STATE
Вполне нормальный перфоманс, ничего чересчур обидного в нём нет, накал страстей необходим футболу
фанаты Криштика люто минусуют, продолжайте в том же духе
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Ответ Mamontilo
судя по слову "гном", о вас такого не скажешь
Мб я тоже его роста, тебе откуда знать))
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Ответ mr kovalsky
Комментарий удален модератором
судя по слову "гном", о вас такого не скажешь
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Ответ гилберт
Ромыч просто не потянул топ уровень. Зато стал заслуженным подводником.
Крутое время в подводниках! Правда на памяти только тот пенальти арсеналу
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Какую же дичь его пиар компания несет
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Рикельме по уровню игры не уступал Зидану . Гениальный игрок ,жаль не получилось в Европе
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мессифаны люто дизлайкают.
ух, каникулы проходят не впустую
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В сравнении с тем что вытворил раналда когда забил левейший пенальти атлетико... Месси просто ангел тогда. Смотрите на футбол шире, а не в своих розовых очках. Думаете Месси поступил плохо? Тогда авейра вообще не достоин играть в футбол по этому же принципу.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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