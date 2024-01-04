«Локомотив» выставил на трансфер Рыбчинского и Куликова. Дмитрий интересен «Факелу» и «Пари НН», Даниил – «Ахмату» и «Сочи»

«Локомотив» готов продать Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова.

По информации «Чемпионата», « » выставил игроков на трансфер. Сообщается, что Рыбчинского хотят подписать « » и « ». Интерес к Куликову проявляют « » и «Сочи».

В текущем сезоне Дмитрий Рыбчинский провел за «Локомотив» 8 матчей в Мир , не отметившись результативными действиями. Его статистика доступна здесь.

Даниил Куликов в этом сезоне провел в составе железнодорожников 4 матча в РПЛ. Его статистику можно найти по этой ссылке.

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