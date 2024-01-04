«Локомотив» выставил на трансфер Рыбчинского и Куликова. Дмитрий интересен «Факелу» и «Пари НН», Даниил – «Ахмату» и «Сочи»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Факел Пари НН Дмитрий Рыбчинский Даниил Куликов Чемпионат.com Сочи Футбол

«Локомотив» готов продать Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова.

По информации «Чемпионата», «Локомотив» выставил игроков на трансфер. Сообщается, что Рыбчинского хотят подписать «Пари НН» и «Факел». Интерес к Куликову проявляют «Ахмат» и «Сочи».

В текущем сезоне Дмитрий Рыбчинский провел за «Локомотив» 8 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его статистика доступна здесь.

Даниил Куликов в этом сезоне провел в составе железнодорожников 4 матча в РПЛ. Его статистику можно найти по этой ссылке.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ура! Ура! Ура! 🎉🎉🎉
+6
-2
+4
А когда будут трансферы на вход?
+5
-2
+3
Всё правильно, игрокам стартового состава они заметно проигрывают конкуренцию, а в таком возрасте (25 лет обоим) надо играть, всё-таки парни в средних командах могут стать одними из лидеров.
+2
0
+2
странно,Рыбчинский при Сёмине очень хорошо играл,чего дальше не заладилось, непонятно
+2
-2
0
Обычно уборку перед НГ делают, а не после. Но так тоже неплохо. Ждем еще аренд без выкупа Худякова, Погостнова, Ракова и Щетинина (которым нужно играть). И продаж Кузьмичева (которому не нужно) и кого-то из пары Антон/Рифат (которым просто не хватает мест в составе), за ДОРОГО
0
0
0
Рыбчинского очень недооценивают в Локо. Молодой, перспективный крайний полузащитник, если бы ему больше практики он бы точно раскрылся
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий