«Локомотив» выставил на трансфер Рыбчинского и Куликова. Дмитрий интересен «Факелу» и «Пари НН», Даниил – «Ахмату» и «Сочи»
«Локомотив» готов продать Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова.
По информации «Чемпионата», «Локомотив» выставил игроков на трансфер. Сообщается, что Рыбчинского хотят подписать «Пари НН» и «Факел». Интерес к Куликову проявляют «Ахмат» и «Сочи».
В текущем сезоне Дмитрий Рыбчинский провел за «Локомотив» 8 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его статистика доступна здесь.
Даниил Куликов в этом сезоне провел в составе железнодорожников 4 матча в РПЛ. Его статистику можно найти по этой ссылке.
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