«Локо» не хочет отдавать Фассона в аренду. На защитника претендуют «Фламенго», «Интернасьонал» и «Коринтианс»

Теги Локомотив Интернасьонал Коринтианс Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Лукас Фассон Футбол

«Локомотив» не намерен отпускать Лукаса Фассона в аренду зимой.

22-летнего защитника хотят арендовать «Фламенго», «Интернасьонал» и «Коринтианс», но железнодорожники против такой сделки, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года, ранее он играл за «Атлетико Паранаэнсе».

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