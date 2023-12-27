«Локо» не хочет отдавать Фассона в аренду. На защитника претендуют «Фламенго», «Интернасьонал» и «Коринтианс»

«Локомотив» не намерен отпускать Лукаса Фассона в аренду зимой.

22-летнего защитника хотят арендовать « », « » и « », но железнодорожники против такой сделки, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Бразилец выступает за « » с июля 2022 года, ранее он играл за «Атлетико Паранаэнсе».

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