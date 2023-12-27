«Локо» не хочет отдавать Фассона в аренду. На защитника претендуют «Фламенго», «Интернасьонал» и «Коринтианс»
«Локомотив» не намерен отпускать Лукаса Фассона в аренду зимой.
22-летнего защитника хотят арендовать «Фламенго», «Интернасьонал» и «Коринтианс», но железнодорожники против такой сделки, сообщает журналист Фабио Алейшо.
Бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года, ранее он играл за «Атлетико Паранаэнсе».
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