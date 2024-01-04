Кубо о Ла Лиге: «Трудно играть, когда судьи не защищают меня – они наносят серьезный ущерб. Арбитры доджны больше защищать игроков, пытающихся что-то делать»
Такефуса Кубо считает, что судьи в Ла Лиге должны активнее защищать игроков.
«Здесь каждый делает то, на что способен. Я стараюсь играть с мячом, чтобы люди получали удовольствие от игры. Но это трудно, если судьи не защищают меня.
Они наносят серьезный ущерб, хотя и ненамеренно. Они должны больше защищать меня. Не только меня, но и всех игроков, которые пытаются что-то делать», – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» в интервью DAZN.
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постоянно по ногам получает и не всегда свистят судьи