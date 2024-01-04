Кубо о Ла Лиге: «Трудно играть, когда судьи не защищают меня – они наносят серьезный ущерб. Арбитры доджны больше защищать игроков, пытающихся что-то делать»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига судьи Такефуса Кубо Футбол

Такефуса Кубо считает, что судьи в Ла Лиге должны активнее защищать игроков.

«Здесь каждый делает то, на что способен. Я стараюсь играть с мячом, чтобы люди получали удовольствие от игры. Но это трудно, если судьи не защищают меня.

Они наносят серьезный ущерб, хотя и ненамеренно. Они должны больше защищать меня. Не только меня, но и всех игроков, которые пытаются что-то делать», – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» в интервью DAZN.

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6 комментариев
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Согласен. Заколебал этот робофутбол, где ни креатива, ни финтов со стороны атаки, потому что защитнику проще уложить на газон соперника, чем пытаться забрать мяч
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Ответ John Gotti
Осталось хоккеистам пожаловаться ,на скользкий лед
он на цвет травы жалуется что ли, что за сравнение?
+7
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+7
Недовольство судейством от Кубо воспринимаешь спокойно и с пониманием. Сравните с постоянным нытьём и кривляниями Винни. Многие судьи принципиально не свистят полуфолы на нём
+1
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кто смотрит игры Реал С. поймет Кубо.
постоянно по ногам получает и не всегда свистят судьи
+5
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Лео Месси тоже много в Ла Лиге по ногам получал, но постоянно был в списках одним из учших дриблёров из топ-5 Европы.
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