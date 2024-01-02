Гринвуд получил красную за споры с судьей. «Хетафе» остался вдевятером в матче с «Райо»
Мэйсон Гринвуд удален за комментарии в адрес судьи.
Полузащитник, арендованный «Хетафе» у «Манчестер Юнайтед», на 50-й минуте пытался обвести футболиста «Райо Вальекано», но тот остановил его, выставив руки.
Главный арбитр Хорхе Фигероа Васкес не зафиксировал нарушения правил, что вызвало недовольство у англичанина. Гринвуд начал размахивать руками и что-то говорить в адрес рефери, за что сразу и получил красную карточку.
Примечательно, что к этому моменту «Хетафе» уступал со счетом 0:2 и играл вдесятером в результате удаления Хуана Латасы на 40-й минуте.
Со статистикой Гринвуда можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
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