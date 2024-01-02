Гринвуд получил красную за споры с судьей. «Хетафе» остался вдевятером в матче с «Райо»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хетафе Ла Лига дисквалификации судьи Райо Вальекано Хорхе Фигероа Васкес Мэйсон Гринвуд Хуан Латаса Футбол

Мэйсон Гринвуд удален за комментарии в адрес судьи.

Полузащитник, арендованный «Хетафе» у «Манчестер Юнайтед», на 50-й минуте пытался обвести футболиста «Райо Вальекано», но тот остановил его, выставив руки.

Главный арбитр Хорхе Фигероа Васкес не зафиксировал нарушения правил, что вызвало недовольство у англичанина. Гринвуд начал размахивать руками и что-то говорить в адрес рефери, за что сразу и получил красную карточку.

Примечательно, что к этому моменту «Хетафе» уступал со счетом 0:2 и играл вдесятером в результате удаления Хуана Латасы на 40-й минуте.

Со статистикой Гринвуда можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

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15 комментариев
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Судьи в Ла Лиге клоуны конечно.
+31
-4
+27
За споры - сразу красная ? Что за бред ? Из разряда Далоту две жёлтых за споры .
+20
-3
+17
На этот раз с судьей ему не повезло
+11
-3
+8
Ответ ЗлойМайор
Судья был женщина? Просто любопытно …..
Фото прикрепили для кого? Или тебе так сложно определить?
+7
0
+7
Три КК у Хетафе😂😂
А была б ещё одна - технарь?
+2
-1
+1
Ответ Фархат Гайдаров
Фото прикрепили для кого? Или тебе так сложно определить?
Думал что «смищно» пошутит, а получилось не совсем …
+1
0
+1
Ответ King_X
Три КК у Хетафе😂😂 А была б ещё одна - технарь?
Посмотрел
5
+1
0
+1
Ответ Фархат Гайдаров
Фото прикрепили для кого? Или тебе так сложно определить?
Как не политкорректно. Может судья идентифицирует себя женщиной
+1
-1
0
Ответ Фархат Гайдаров
Фото прикрепили для кого? Или тебе так сложно определить?
Да это ж так было, шутки ради! Эх 😩
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0
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