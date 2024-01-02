Гринвуд получил красную за споры с судьей. «Хетафе» остался вдевятером в матче с «Райо»

Мэйсон Гринвуд удален за комментарии в адрес судьи.

Полузащитник, арендованный «Хетафе» у « », на 50-й минуте пытался обвести футболиста « », но тот остановил его, выставив руки.

Главный арбитр Хорхе Фигероа Васкес не зафиксировал нарушения правил, что вызвало недовольство у англичанина. Гринвуд начал размахивать руками и что-то говорить в адрес рефери, за что сразу и получил красную карточку.

Примечательно, что к этому моменту « » уступал со счетом 0:2 и играл вдесятером в результате удаления на 40-й минуте.

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

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