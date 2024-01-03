Хави: «Барса» не может помышлять о трансферах Мбаппе и Холанда сейчас. Я работаю с тем, что есть»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

«Барселона» не может позволить себе трансферы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Об этом рассказал главный тренер команды Хави, которого на пресс-конференции спросили, кого бы он предпочел подписать – француза или норвежца.

«Сейчас мы не можем помышлять о подобных трансферах. Я работаю с тем, что есть, и мы должны прийти к совершенству.

Сезон непростой, поэтому нам необходимы стабильность и единство. Думаю, дела складываются неплохо, нам по силам повторить достижение прошлого сезона.

Я по-прежнему считаю, что мы на правильном пути», – сказал Хави.

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42 комментария
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"Работаю с тем, что есть" - ощущение, как будто тренер, условной, Осасуны сказал.
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как превратить лучшего страйкера Германии, с по факту заслуженными ЗМ, в "то, что есть".
Инструкция от ламасийного гения.
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Ответ Anton Kortenko
как превратить лучшего страйкера Германии, с по факту заслуженными ЗМ, в "то, что есть". Инструкция от ламасийного гения.
А что не выпускает играть Леву? Может дело не только в тренере...
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Те, что есть: "Спасибо, что обосрали, тренер!"
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Всем бы работать с тем, что есть у Чапи.
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Ответ skylector
"Работаю с тем, что есть" - ощущение, как будто тренер, условной, Осасуны сказал.
Левандовски - то, что есть?)) норм так)
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Работаю с тем что есть, будто игроки у него уровня Гибралтара
+6
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Ливерпуль, Астон Вилла, Жирона, Байер. Можно и без громких трансферов играть красиво и на результат. Да и не тренеру Барсы прибедняться
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Не можем размышлять о трансферах Холанда и Мбаппе. Приходится работать со всякими Левандовски, Де Йонгами, Жоау Феликсами...
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+4
Ответ Anton Kortenko
как превратить лучшего страйкера Германии, с по факту заслуженными ЗМ, в "то, что есть". Инструкция от ламасийного гения.
"заслуженными ЗМ"? Вроде он заслуживал только 1 ЗМ)
+5
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+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не можем размышлять о трансферах Холанда и Мбаппе. Приходится работать со всякими Левандовски, Де Йонгами, Жоау Феликсами...
Красиво он унизил своих игроков. Не удивлюсь если получит по шапке.
+5
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+4
Ответ Anton Kortenko
как превратить лучшего страйкера Германии, с по факту заслуженными ЗМ, в "то, что есть". Инструкция от ламасийного гения.
Открою тайну, но многое зависит от игрока. Моменты создаются, а реализация хромает именно у Роберта
+7
-3
+4
Ответ Anton Kortenko
как превратить лучшего страйкера Германии, с по факту заслуженными ЗМ, в "то, что есть". Инструкция от ламасийного гения.
В Баварии даже Шупо-Мотинг превращается в неплохого страйкера
+4
-1
+3
Ответ Игорь М.
У Ливерпуля без громких трансферов?) Мак Алистер, Собослаи, Нуньез)
Ага, лютых титулованных топов перечислил
+3
0
+3
Ответ headmaster
Ливерпуль, Астон Вилла, Жирона, Байер. Можно и без громких трансферов играть красиво и на результат. Да и не тренеру Барсы прибедняться
У Ливерпуля без громких трансферов?) Мак Алистер, Собослаи, Нуньез)
+5
-3
+2
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Вполне реально получить и Холланда и Мбаппе. Оба мечтают играть за Барселону, и как только Барса решить свои финансовые проблемы, можно будет их поочередно подписать. Допустим, Мбаппе в один год, а Холланда в следующий.
"Оба мечтают играть за Барселону"
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Типа состав плох или что имелось ввиду? Подбор исполнителей по всех линиях кроме разве что нападения (хотя и туда купили кого просил - Левандовски, Рафинью, Роке) можно назвать топовым, особенно центральную линию и вратаря. Так что пенять на плохой состав - хз, не к лицу.
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Ответ dreamstep
Холланда вообще никто в ближайшие 5 лет не перекупит у Сити, только если тот сам не скатится. А быть в гонке за Мбаппе нет смысла, он уже показал что не может быть тем лидером которые выигрывают ЛЧ, разрывает только в чемпионате Франции.
Конечно Мбаппе должен один без команды выиграть ЛЧ
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Ахахах. А ничего, что многих из них притащили по твоей прихоти? На сборище инвалидов в атаке было потрачено 200 млн, а они с метра попадают один раз из десяти. Про Алонсо и Ромеу даже вспоминать не хочется.
+1
0
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Ответ Даниил Гутин
В Баварии даже Шупо-Мотинг превращается в неплохого страйкера
а в Барселоне даже Гризманн превращается в рядового Кулибаева. отчего, как? Генетика?
+2
-1
+1
Ответ skylector
"Работаю с тем, что есть" - ощущение, как будто тренер, условной, Осасуны сказал.
от тренера условной Осасуны не ждут борьбы за ЛЧ, чемпионство и кубок Испании. Там давления гораздо меньше
+7
-6
+1
Ответ Люблю Марго Робби
Работаю с тем что есть, будто игроки у него уровня Гибралтара
Ну зарплата всех > чем у всего Гибралтара.
+1
0
+1
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Вполне реально получить и Холланда и Мбаппе. Оба мечтают играть за Барселону, и как только Барса решить свои финансовые проблемы, можно будет их поочередно подписать. Допустим, Мбаппе в один год, а Холланда в следующий.
Лишь бы к тому времени, как Барса решит финансовые проблемы, они не закончили карьеры.
+2
-1
+1
Холланда вообще никто в ближайшие 5 лет не перекупит у Сити, только если тот сам не скатится. А быть в гонке за Мбаппе нет смысла, он уже показал что не может быть тем лидером которые выигрывают ЛЧ, разрывает только в чемпионате Франции.
+1
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Говорят, если вы бросить буханку хлеба на пол, то Ла Массия бросится и будут драться друг с другом, чтобы поднять и съесть хлеб первым.
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Даже, если бы мог позволить, без нормальной полузащиты от них толку мало.
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Игроки Барсы: ~Барса не может помышлять о Гвардиоле или Клоппе. Мы работаем с тем, что есть.
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"С тем, что есть" Как будто у Барселоны, которая покупает игроков пачками и поэтому постоянно активирует рычаги и просит игроков снизить зарплату, есть какие то проблемы с составом. Скажите это Реалу, у которого на данный момент всего 1 центральный защитник доступен)
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Можно подумать, Хави одних доморощенных бездарей типа Гави тренирует. Просто список имён, которых ему купили: Левандовски, Кунде, Канселу, Феликс, Гюндоган, Ферран, Кристенсен, Маркос Алонсо, Рафинья... ну прям такие ноунеймы, что капец.
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Физрук не заслужил работать с такими звёздами.А так,игроки могут сказать,играем так,потому что имеем тренера такого.
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