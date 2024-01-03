Хави: «Барса» не может помышлять о трансферах Мбаппе и Холанда сейчас. Я работаю с тем, что есть»

«Барселона» не может позволить себе трансферы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Об этом рассказал главный тренер команды Хави, которого на пресс-конференции спросили, кого бы он предпочел подписать – француза или норвежца.

«Сейчас мы не можем помышлять о подобных трансферах. Я работаю с тем, что есть, и мы должны прийти к совершенству.

Сезон непростой, поэтому нам необходимы стабильность и единство. Думаю, дела складываются неплохо, нам по силам повторить достижение прошлого сезона.

Я по-прежнему считаю, что мы на правильном пути», – сказал .

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