Головин, Мбаппе, Ляказетт и Данте – в сборной Лиги 1 за 2023 год по версии WhoScored

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Александр Головин попал в символическую сборную Лиги 1 за 2023 год от WhoScored.

Российский полузащитник стал одним из двух футболистов «Монако», попавших в команду.

В сборную включены игроки, которые не менее 25 раз за год попали в стартовый состав на игру чемпионата Франции. Выбирались футболисты с лучшим рейтингом на соответствующей позиции.

В команду вошли:

вратарь: Бенжамен Лекомт («Монпелье», средняя оценка – 7,03);

защитники: Вандерсон («Монако», 7,09), Данте («Ницца», 7,04), Юнис Абдельхамид («Реймс», 7,0), Пшемыслав ФранковскиЛанс», 6,99);

полузащитники: Тежи Саванье («Монпелье», 7,36), Пьер Ле-Мелу («Брест», 7,2), Александр Головин («Монако», 7,18);

нападающие: Ромен Дель Кастийо («Брест», 7,12), Александр Ляказетт («Лион», 7,1), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,86).

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2 комментария
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Головин - молодец, приятно такое видеть
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Всего один игрок из ПСЖ
Хехе
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