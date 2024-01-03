Головин, Мбаппе, Ляказетт и Данте – в сборной Лиги 1 за 2023 год по версии WhoScored

Александр Головин попал в символическую сборную Лиги 1 за 2023 год от WhoScored.

Российский полузащитник стал одним из двух футболистов «Монако», попавших в команду.

В сборную включены игроки, которые не менее 25 раз за год попали в стартовый состав на игру чемпионата Франции. Выбирались футболисты с лучшим рейтингом на соответствующей позиции.

В команду вошли:

– вратарь: («Монпелье», средняя оценка – 7,03);

– защитники: («Монако», 7,09), Данте («Ницца», 7,04), Юнис Абдельхамид (« », 7,0), (« », 6,99);

– полузащитники: Тежи Саванье («Монпелье», 7,36), Пьер Ле-Мелу («Брест», 7,2), Александр Головин («Монако», 7,18);

– нападающие: Ромен Дель Кастийо («Брест», 7,12), Александр Ляказетт («Лион», 7,1), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,86).

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам