Карло Анчелотти: «Не думаю, что «Реал» мог лучше выступить в 1-м круге. 11 пропущенных голов – это пример самоотдачи, я доволен»

Карло Анчелотти оценил выступление «Реала» в первом круге Ла Лиги.

Мадридцы обыграли «Мальорку» (1:0) в 19-м туре и на данный момент идут на первом месте с 48 очками. Сравняться с ними по итогам сегодняшней игры против «Атлетико» может «Жирона».

О том, что Ла Лига не чемпионат двух команд

«Нет, это конкурентная лига, в которой очень хорошо выступает «Жирона».

Я не думаю, что в первом круге мы могли выступить лучше. Но нужно смотреть вперед».

Об 11 пропущенных за первую часть чемпионата

«Я очень доволен этой статистикой. Это пример самоотдачи.

Мы решили проблему, которая возникла во время матча с «Атлетико». В той игре мы поняли, что плохо обороняемся», – сказал главный тренер «Реала».

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