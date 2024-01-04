Карло Анчелотти: «Не думаю, что «Реал» мог лучше выступить в 1-м круге. 11 пропущенных голов – это пример самоотдачи, я доволен»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти оценил выступление «Реала» в первом круге Ла Лиги.

Мадридцы обыграли «Мальорку» (1:0) в 19-м туре и на данный момент идут на первом месте с 48 очками. Сравняться с ними по итогам сегодняшней игры против «Атлетико» может «Жирона».

О том, что Ла Лига не чемпионат двух команд

«Нет, это конкурентная лига, в которой очень хорошо выступает «Жирона».

Я не думаю, что в первом круге мы могли выступить лучше. Но нужно смотреть вперед».

Об 11 пропущенных за первую часть чемпионата

«Я очень доволен этой статистикой. Это пример самоотдачи.

Мы решили проблему, которая возникла во время матча с «Атлетико». В той игре мы поняли, что плохо обороняемся», – сказал главный тренер «Реала».

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7 комментариев
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Ответ Ванька-Манька
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Иди опохмелись, Ванька . да в зеркало взгляни и сравни себя как ты выглядишь и Папу Карло в его годы
+24
0
+24
Нормально первый круг отыграли
+2
0
+2
Ну не сказал бы что в обороне бетон,но без Алабы киксов меньше.Проблема с выходом из обороны под прессингом.Это прочухают все команды лиги и тогда придётся туго.Игры сегодня не было.Вылезли на удаче.
+1
-1
0
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