Анчелотти про 1:0 с «Мальоркой»: «Реалу» не хватало свежести и точности, но мы победили благодаря умело разыгранному стандарту»
Карло Анчелотти высказался о победном голе Антонио Рюдигера «Мальорке» (1:0).
«Бывают такие матчи, как сегодня, когда преимущество вам могут дать стандартные положения.
Мы играли против очень хорошо защищавшейся команды. Нам немного не хватало свежести и точности в финальной трети поля, но благодаря умело разыгранному стандарту мы сумели победить», – сказал главный тренер «Реала».
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А ещё сегодня было очень мало Беллингема, зато очень много арбитра со странными решениями. Ну и театр кабуки от Маффео, но это изначально входило в обязательную программу)
Вряд ли с таким количеством травм он на что-то в серьёз рассчитывает в ЛЧ.