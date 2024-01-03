Анчелотти про 1:0 с «Мальоркой»: «Реалу» не хватало свежести и точности, но мы победили благодаря умело разыгранному стандарту»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался о победном голе Антонио Рюдигера «Мальорке» (1:0).

«Бывают такие матчи, как сегодня, когда преимущество вам могут дать стандартные положения.

Мы играли против очень хорошо защищавшейся команды. Нам немного не хватало свежести и точности в финальной трети поля, но благодаря умело разыгранному стандарту мы сумели победить», – сказал главный тренер «Реала».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игроки были несколько расхлябанны, скоро войдут опять в ритм
+9
-1
+8
Карло имел ввиду игрового тонуса, все-таки был перерыв в 10 дней, а не свежести.
+8
-2
+6
Рюдигер, забивающий Мальорке - это уже традиция)
А ещё сегодня было очень мало Беллингема, зато очень много арбитра со странными решениями. Ну и театр кабуки от Маффео, но это изначально входило в обязательную программу)
+6
0
+6
Ну, свежести не хватает из-за травм. Все-таки Реал должен кого-то докупить зимой. Тут чемпионство очень возможно, обидно будет проиграть из-за нехватки игроков/свежести
+6
-2
+4
Ответ headmaster
Ну, свежести не хватает из-за травм. Все-таки Реал должен кого-то докупить зимой. Тут чемпионство очень возможно, обидно будет проиграть из-за нехватки игроков/свежести
Реал так не работает на рынке. Берут только подходящих команде людей. С возвращением Камавинги и Менди появится скамейка. Эдер вернётся в марте. Сейчас нет цз на рынке, которые были бы доступны в аренду и соответствовали уровню состава.
+4
-1
+3
Ответ headmaster
Ну, свежести не хватает из-за травм. Все-таки Реал должен кого-то докупить зимой. Тут чемпионство очень возможно, обидно будет проиграть из-за нехватки игроков/свежести
Мне кажется, что Перес считает отрыв уже приличным от Барсы и Атлетико, а Жирону в долгой перспективе не считает конкурентом.
Вряд ли с таким количеством травм он на что-то в серьёз рассчитывает в ЛЧ.
+2
0
+2
Ответ headmaster
Это ты про Хоселу?)
А чем плох Хоселу? Нужен был опытный форвард на банку за небольшие деньги. Он - испанец, который много забивал в середняках лиги, явно лучше Мариано. Хоселу отлично вписался в коллектив и приносит пользу, и взяли в аренду с необязательным выкупом.
+3
-1
+2
Ответ Фархат Гайдаров
Игроки были несколько расхлябанны, скоро войдут опять в ритм
в матче с Алавесом тоже всё было не очень.Походу опять Реал зимой на спаде.
+2
0
+2
Ответ Panurge From hell
в матче с Алавесом тоже всё было не очень.Походу опять Реал зимой на спаде.
У Реала обычно трудности в январе, но сейчас календарь достаточно хороший в чемпионате.
+2
-1
+1
комментарии Карло всегда по делу: выиграли из-за стандарта — так и скажет, были хуже — не станет лукавить. удивительный тренер
0
0
0
Ответ Homelender_666
А чем плох Хоселу? Нужен был опытный форвард на банку за небольшие деньги. Он - испанец, который много забивал в середняках лиги, явно лучше Мариано. Хоселу отлично вписался в коллектив и приносит пользу, и взяли в аренду с необязательным выкупом.
А я и не сказал, что он плох. Вот ты сам пишешь, что взяли на банку. Что, нельзя еще кого-то на банку взять?
0
0
0
Ответ headmaster
А я и не сказал, что он плох. Вот ты сам пишешь, что взяли на банку. Что, нельзя еще кого-то на банку взять?
можно конечно, может и нужно даже. но мы много не знаем, что внутри происходит. как будто Карло держит всё под контролем, учитывая результаты
0
0
0
Ответ headmaster
А я и не сказал, что он плох. Вот ты сам пишешь, что взяли на банку. Что, нельзя еще кого-то на банку взять?
Кого-то покупала Барселона при Бартомеу, итог: за 6 лет развалили клуб. Лучше брать тех, в ком точно уверена руководство и тш. На скамейке хватает игроков. Недокомплект только по цз, но это исключение. Не вспомню ни одного случая, когда у топ-клуба рвали кресты три игрока основы за полгода.
0
0
0
Ответ Panurge From hell
в матче с Алавесом тоже всё было не очень.Походу опять Реал зимой на спаде.
так это же фишка Пинтуса, которую у нас стиснули мансити. всегда спад зимой, зато пик на апрель май. пока все радуются, что Сити теряет очки, только мы понимаем, что это предвестник хорошей формы в заключительной части
0
0
0
Ответ xDe xDe
Рюдигер, забивающий Мальорке - это уже традиция) А ещё сегодня было очень мало Беллингема, зато очень много арбитра со странными решениями. Ну и театр кабуки от Маффео, но это изначально входило в обязательную программу)
ох, всегда тяжко наблюдать такие судейские решения...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий