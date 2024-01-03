Анчелотти про 1:0 с «Мальоркой»: «Реалу» не хватало свежести и точности, но мы победили благодаря умело разыгранному стандарту»

Карло Анчелотти высказался о победном голе Антонио Рюдигера «Мальорке» (1:0).

«Бывают такие матчи, как сегодня, когда преимущество вам могут дать стандартные положения.

Мы играли против очень хорошо защищавшейся команды. Нам немного не хватало свежести и точности в финальной трети поля, но благодаря умело разыгранному стандарту мы сумели победить», – сказал главный тренер « ».

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