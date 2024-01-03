«Барселона» зарегистрировала Роке. 18-летний форвард включен в заявку на игру с «Лас-Пальмасом»

Контракт Витора Роке зарегистрирован Ла Лигой.

« » сообщила, что все необходимые юридические формальности соблюдены. 18-летний нападающий, приобретенный у «Атлетико Паранаэнсе», сможет сыграть в чемпионате против « » 4 января.

«Блауграна» заранее включила бразильца в заявку на игру, но с пометкой о том, что он ожидает регистрации.

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

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