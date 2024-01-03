«Барселона» зарегистрировала Роке. 18-летний форвард включен в заявку на игру с «Лас-Пальмасом»
Контракт Витора Роке зарегистрирован Ла Лигой.
«Барселона» сообщила, что все необходимые юридические формальности соблюдены. 18-летний нападающий, приобретенный у «Атлетико Паранаэнсе», сможет сыграть в чемпионате Испании против «Лас-Пальмаса» 4 января.
«Блауграна» заранее включила бразильца в заявку на игру, но с пометкой о том, что он ожидает регистрации.
Со статистикой Роке можно ознакомиться здесь.
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«Барса» не зарегистрирует Роке летом, не продав многих игроков»
03.01.2024
«Барса» зарегистрировала Роке зимой, не продав никого»
а чё не покер?
Болелы кабинета, конечно, сказочные))
Но ржачно другое, насколько пал кабинет, что болелы возлагают основные надежды на ноунейма 18 летнего без единой игры в Европе))