«Барселона» зарегистрировала Роке. 18-летний форвард включен в заявку на игру с «Лас-Пальмасом»

Теги Барселона Ла Лига Лас-Пальмас Витор Роке Футбол

Контракт Витора Роке зарегистрирован Ла Лигой.

«Барселона» сообщила, что все необходимые юридические формальности соблюдены. 18-летний нападающий, приобретенный у «Атлетико Паранаэнсе», сможет сыграть в чемпионате Испании против «Лас-Пальмаса» 4 января.

«Блауграна» заранее включила бразильца в заявку на игру, но с пометкой о том, что он ожидает регистрации.

Со статистикой Роке можно ознакомиться здесь.

«Барса» берет сменщика Левандовского. На деньги с травмы Гави

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень хорошо. Если забьет в дебютном матче, будет просто замечательно.
+9
-4
+5
Это отличная новость для всех болельщиков Барселоны, ждём как минимум одного гола от Роке в дебютном матче!
+12
-8
+4
Нужен аномальный игрок в атаке этой команде, иначе будем и дальше сопли жевать.
+2
-1
+1
лучше бы дали шанс ригоберке
+1
0
+1
29.12.2023
«Барса» не зарегистрирует Роке летом, не продав многих игроков»
03.01.2024
«Барса» зарегистрировала Роке зимой, не продав никого»
+1
-1
0
Кто реально видел его игру не по комментариям? Что из себя представляет?
0
0
0
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
чё ты говоришь?ты так обижен на свою жизнь?
0
0
0
Ответ Алекс Рава
чё ты говоришь?ты так обижен на свою жизнь?
он фан Реала - это диагноз!
0
0
0
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
Успехов тебе. Серьёзно
+1
-1
0
Ответ Игорь Климов
Это отличная новость для всех болельщиков Барселоны, ждём как минимум одного гола от Роке в дебютном матче!
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Максимум над кем надругивается Барселона так это над своими игроками
+4
-4
0
Ответ Игорь Климов
Это отличная новость для всех болельщиков Барселоны, ждём как минимум одного гола от Роке в дебютном матче!
как минимум 😂😂
а чё не покер?

Болелы кабинета, конечно, сказочные))
Но ржачно другое, насколько пал кабинет, что болелы возлагают основные надежды на ноунейма 18 летнего без единой игры в Европе))
0
0
0
Ответ Фархат Гайдаров
Согласен, никакие Роналдиньо, Неймары, Роналдо, Ривалдо и тд и рядом не стояли!
Только Паулиньо!Человеку,чтобы стать легендой барсы,потребовался только один сезон
+1
-1
0
Ответ Антон Гризманн
Кто реально видел его игру не по комментариям? Что из себя представляет?
обычный ноунейм ничем непримечательный.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий