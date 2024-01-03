«Ман Сити» заплатит «Риверу» за Эчеверри 14,5 млн евро, еще 9 млн – бонусы, зависящие от игры хавбека
«Манчестер Сити» и «Ривер Плейт» оформляют переход Клаудио Эчеверри.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы сейчас занимаются подписанием документов. Сделка согласована.
Аргентинский клуб получит за хавбека 14,5 млн евро в качестве фиксированной выплаты. Еще 9 млн предусмотрены в виде бонусов, привязанных к индивидуальным показателям футболиста (трофеи в расчет не берутся).
Ранее сообщалось, что Эчеверри останется в «Ривер Плейт» еще на год на правах аренды.
Подробно со статистикой 18-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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