«Ман Сити» заплатит «Риверу» за Эчеверри 14,5 млн евро, еще 9 млн – бонусы, зависящие от игры хавбека

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Ривер Плейт деньги Фабрицио Романо Клаудио Эчеверри Футбол

«Манчестер Сити» и «Ривер Плейт» оформляют переход Клаудио Эчеверри.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы сейчас занимаются подписанием документов. Сделка согласована.

Аргентинский клуб получит за хавбека 14,5 млн евро в качестве фиксированной выплаты. Еще 9 млн предусмотрены в виде бонусов, привязанных к индивидуальным показателям футболиста (трофеи в расчет не берутся).

Ранее сообщалось, что Эчеверри останется в «Ривер Плейт» еще на год на правах аренды.

Подробно со статистикой 18-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Альвареса примерно за столько же брали, в этом диапазоне
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Как так получилось, что Сити покупает перспективных игроков из Аргентины за копейки, а Мадрид различных школьников из Бразилии за оверпрайс? А потом тут все будут восхвалять Калафата, который из Бразилии не выходит, который уговаривает клубы за огромные деньги, тогда как Сити берет игроков за разумные деньги
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А Барса, интересно, не могла такую же схему предложить? Ну камон, 14,5 млн не такая уж и большая цифра по современным меркам
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Молодцы Сити , по современным меркам цена мизерная, парень талантливый , может вырастить в топ игрока, видимо покупка Альвареса вдохновила, парень получает из основы меньше всех, а отрабатывает не хуже кто по 20 лямов в год получает.
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Ответ ShamilK
Как так получилось, что Сити покупает перспективных игроков из Аргентины за копейки, а Мадрид различных школьников из Бразилии за оверпрайс? А потом тут все будут восхвалять Калафата, который из Бразилии не выходит, который уговаривает клубы за огромные деньги, тогда как Сити берет игроков за разумные деньги
Так там и уровень разный 😂
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Ответ фк кабинет
Потом эти школьники Родриго и Винисиус выкидывают сити из ЛЧ
А потом на следующий год с разгромом выкидывают этих школьников из той же ЛЧ. 4 0 то ладно, меня больше веселили их растеряные лица.
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Ответ ShamilK
Как так получилось, что Сити покупает перспективных игроков из Аргентины за копейки, а Мадрид различных школьников из Бразилии за оверпрайс? А потом тут все будут восхвалять Калафата, который из Бразилии не выходит, который уговаривает клубы за огромные деньги, тогда как Сити берет игроков за разумные деньги
Рынок в Бразилии и Аргентине разные. По европейским меркам это типа Италия и Англия
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