«Челси» интересен Довбик. У украинца 11 голов и 4 ассиста в 17 играх за «Жирону» в Ла Лиге

Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По данным Marca, за форвардом «Жироны» следит « », рассчитывающий укрепить линию атаки этой зимой. Отмечается, что каталонцам будет нелегко удержать украинца, если «синие» решат сделать предложение.

перешел в «Жирону» минувшим летом и за 17 матчей в забил 11 голов (больше всех в команде) и отдал 4 результативных паса. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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