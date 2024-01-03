«Челси» интересен Довбик. У украинца 11 голов и 4 ассиста в 17 играх за «Жирону» в Ла Лиге
Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По данным Marca, за форвардом «Жироны» следит «Челси», рассчитывающий укрепить линию атаки этой зимой. Отмечается, что каталонцам будет нелегко удержать украинца, если «синие» решат сделать предложение.
Довбик перешел в «Жирону» минувшим летом и за 17 матчей в Ла Лиге забил 11 голов (больше всех в команде) и отдал 4 результативных паса. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
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Не его вина, что команда сейчас бедовая
Ильина предложим или Швеца ? ))
Сейчас нет смысла никому уходить из Жироны. Шанс совершить что-то настолько великое бывает раз в жизни. А спрос на них и летом будет.
Не купит Челси Довбика - купит кто-то другой.
Миколенко купили за 25, Забарного тоже за 25 середняки АПЛ.
Они оба молодые защитники. И оба хорошо заиграли.
Там еще есть Ярмолюк в Бретфорде, тоже неплохо играет.
Сейчас вот Судаков возможно перейдет в Юве.
Что такое политический трансфер? Если хорошее поколение игроков, то почему их не покупать? Какая разница какой у них паспорт?
Второе. Мне все равно на паспорт и нацию, только складывается ощущение, что Боэли нет. Из огромного количества нападающих он опять рассматривает игрока с одним сезоном в топ лиге для покупки за огромную сумму под самую проблемную позицию клуба. Зачем? Только из-за паспорта подходящего, как кажется, чтобы заработать себе балы репутации на родине.
3+3 за полтора сезона.