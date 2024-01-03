«Челси» интересен Довбик. У украинца 11 голов и 4 ассиста в 17 играх за «Жирону» в Ла Лиге

Теги Челси премьер-лига Англия Ла Лига возможные трансферы Жирона Артем Довбик Футбол

Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По данным Marca, за форвардом «Жироны» следит «Челси», рассчитывающий укрепить линию атаки этой зимой. Отмечается, что каталонцам будет нелегко удержать украинца, если «синие» решат сделать предложение.

Довбик перешел в «Жирону» минувшим летом и за 17 матчей в Ла Лиге забил 11 голов (больше всех в команде) и отдал 4 результативных паса. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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53 комментария
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Довбик играет отлично в Жироне. Но Челси другой уровень ожиданий и давления, Мудрик не даст соврать)
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Довбика не трожьте, ему ещё с Жироной, по крайней мере, за зону ЛЧ бороться
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Ответ Родри
Очередной Мудрик за 100 миллионов ?
Мудрик один из лучших игроков Челси в нападении.
Не его вина, что команда сейчас бедовая
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+13
Жаль , что Испанские клубы не умеют продавать игроков . А так можно было-бы сотку запросить .
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Ответ Акира_1
Кто-то ещё сомневается, что Боэли выполняет трансферами политическую повествку? 🤭
Ага, а клубы Ла Лиги расступаются перед Довбиком и Цыганковым 🤦‍♂️
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+9
Ответ avalanch
Комментарий скрыт
Зальцбург и Лейпциг играют и ничего
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У Украины очень сильная сборная собирается. Баланс во всех линиях. А самое главное, что она очень молодая.
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+5
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
А за прописку в Грозном - доплачивать !
Ильина предложим или Швеца ? ))
+2
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Довбику надо уходить, но только летом.

Сейчас нет смысла никому уходить из Жироны. Шанс совершить что-то настолько великое бывает раз в жизни. А спрос на них и летом будет.
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Оставьте Довбика. Им еще проект Лестер 2.0 надо завершить в сезоне 23/24
+2
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+2
Ответ Акира_1
Кто-то ещё сомневается, что Боэли выполняет трансферами политическую повествку? 🤭
Не купил бы Челси Мудрика, купил бы Арсенал.
Не купит Челси Довбика - купит кто-то другой.

Миколенко купили за 25, Забарного тоже за 25 середняки АПЛ.
Они оба молодые защитники. И оба хорошо заиграли.
Там еще есть Ярмолюк в Бретфорде, тоже неплохо играет.

Сейчас вот Судаков возможно перейдет в Юве.

Что такое политический трансфер? Если хорошее поколение игроков, то почему их не покупать? Какая разница какой у них паспорт?
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Ответ Акира_1
Кто-то ещё сомневается, что Боэли выполняет трансферами политическую повествку? 🤭
боули в целом бездарный управленец
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Ну в паре с Цыганковым только если
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Ответ Донован хозяин НБА
Мудрик один из лучших игроков Челси в нападении. Не его вина, что команда сейчас бедовая
Да ну ладно, не выдумывай. Я топлю за Челси и то вряд ли так скажу. Мудрик неплох, но лучшие по игре, стате и самое главное по голевым действиям это Стерлинг и Палмер.
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Ответ НеБрат
К вам - в Челси - это куда? В Челси Краснодар?
Нет, в Челси Махачкала.
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Ответ avalanch
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писали же есть обход
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Ответ avalanch
Комментарий скрыт
Сити только частью владеет, не полностью.
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Ответ Донован хозяин НБА
Мудрик один из лучших игроков Челси в нападении. Не его вина, что команда сейчас бедовая
Три гола, один ассист за 17 матчей. Это статистика явно не на 100 миллионов и не соответствует амбициям Челси
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Ответ Донован хозяин НБА
Мудрик один из лучших игроков Челси в нападении. Не его вина, что команда сейчас бедовая
это лишь говорит о том, как всё плохо в Челси... он и близко не игрок уровня Нкунку, но да, +/- уровень Джексонов и Мадуэкей
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Ответ Proper Chels
Не купил бы Челси Мудрика, купил бы Арсенал. Не купит Челси Довбика - купит кто-то другой. Миколенко купили за 25, Забарного тоже за 25 середняки АПЛ. Они оба молодые защитники. И оба хорошо заиграли. Там еще есть Ярмолюк в Бретфорде, тоже неплохо играет. Сейчас вот Судаков возможно перейдет в Юве. Что такое политический трансфер? Если хорошее поколение игроков, то почему их не покупать? Какая разница какой у них паспорт?
Это не трансфер для усиления нападения Челси, которое страдает уже столько лет. Там и так уже куча перспективной ( и не очень) молодёжи, так зачем накидывать ещё и ещё? Все эти трансферы могут себе позволить серядняки, как ты говоришь, а Челси зачем опускаться до уровня выращивания школьников каждый сезон. Такие трансферы - признак отсутствия амбиций. Это первое.
Второе. Мне все равно на паспорт и нацию, только складывается ощущение, что Боэли нет. Из огромного количества нападающих он опять рассматривает игрока с одним сезоном в топ лиге для покупки за огромную сумму под самую проблемную позицию клуба. Зачем? Только из-за паспорта подходящего, как кажется, чтобы заработать себе балы репутации на родине.
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Ответ avalanch
с чего ты решил что он не пойдет ? ты его мотивы знаешь ?
А что это бином ньютона?
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Ответ ziyafeson
Осимхен и такие как он к нам в Челси не пойдут. Зачем ему клуб без лч?
К вам - в Челси - это куда? В Челси Краснодар?
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Челси вообще всё интересно. Их бы воля, скупили бы всех футболистов и заставили бы ими всё футбольное поле во время тренировок.
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100+ 50 бонусами и все довольны)
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Тем временем "Довбик у нас дома":
3+3 за полтора сезона.
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будут в челси долбик и муд..ик бегать
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Ответ LudmilaProcofievna
Комментарий скрыт
ваша сборная скоро будет со сборными ПТУ играть на гаревых полях
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не складывается у украинцев в Челси. Это ещё с Шевы началось.
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Лучше с Жироной бороться за ЛЧ, чем с Челси за ЛК.
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Челси особенный клуб.Очень многие топ-форварды в нём не заиграли.Пожалуй там проще выстрелить ноунейму,но не думаю что Довбику стоит туда идти.Давление сразу убийственное.
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