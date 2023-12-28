«Атлетико» нравится Довбик. Лучшего бомбардира «Жироны» могут подписать летом (Рубен Урия)

Артем Довбик может покинуть «Жирону» по окончании сезона.

Как передает Objetivo.Atletico со ссылкой на журналиста Diario Sport и ElDesmarque Рубена Урию, украинский футболист нравится «Атлетико».

Мадридцы могут попробовать подписать лучшего бомбардира «Жироны» летом 2024 года.

В текущем чемпионате нападающий забил 11 голов за 17 матчей. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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