«Атлетико» нравится Довбик. Лучшего бомбардира «Жироны» могут подписать летом (Рубен Урия)
Артем Довбик может покинуть «Жирону» по окончании сезона.
Как передает Objetivo.Atletico со ссылкой на журналиста Diario Sport и ElDesmarque Рубена Урию, украинский футболист нравится «Атлетико».
Мадридцы могут попробовать подписать лучшего бомбардира «Жироны» летом 2024 года.
В текущем чемпионате Испании нападающий забил 11 голов за 17 матчей. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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