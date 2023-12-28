«Атлетико» нравится Довбик. Лучшего бомбардира «Жироны» могут подписать летом (Рубен Урия)

Теги Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жирона Артем Довбик Футбол

Артем Довбик может покинуть «Жирону» по окончании сезона.

Как передает Objetivo.Atletico со ссылкой на журналиста Diario Sport и ElDesmarque Рубена Урию, украинский футболист нравится «Атлетико».

Мадридцы могут попробовать подписать лучшего бомбардира «Жироны» летом 2024 года.

В текущем чемпионате Испании нападающий забил 11 голов за 17 матчей. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий
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Парень хорош. Удачи ему.
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