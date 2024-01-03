«Брайтон» отдал Сармиенто в аренду «Ипсвичу», идущему 2-м в Чемпионшипе
Джереми Сармиенто перешел из «Брайтона» в «Ипсвич».
«Чайки» отдали 21-летнего вингера в аренду клубу, занимающему сейчас 2-е место в Чемпионшипе.
Соглашение рассчитано до конца сезона.
Эквадорец провел первую половину сезона в «Вест Бромвиче». Выступая за эту команду, футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров и забил 2 гола.
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