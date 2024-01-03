«Брайтон» отдал Сармиенто в аренду «Ипсвичу», идущему 2-м в Чемпионшипе

Теги премьер-лига Англия трансферы Вест Бромвич Ипсвич чемпионшип Брайтон Джереми Сармиенто Футбол

Джереми Сармиенто перешел из «Брайтона» в «Ипсвич».

«Чайки» отдали 21-летнего вингера в аренду клубу, занимающему сейчас 2-е место в Чемпионшипе.

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Эквадорец провел первую половину сезона в «Вест Бромвиче». Выступая за эту команду, футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров и забил 2 гола.

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3 комментария
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Надеюсь он поможет Ипсвичу подняться в АПЛ
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