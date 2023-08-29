19-летний Балеба за 23,3 млн фунтов перешел в «Брайтон» из «Лилля». Контракт с хавбеком – до 2028-го

«Брайтон» объявил о трансфере Карлоса Балеба.

19-летний полузащитник, перешедший из « », подписал с « » контракт до июня 2028 года.

Как сообщает Sky Sports, «Лилль» получит за 23,3 млн фунтов.

Со статистикой камерунского полузащитника можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

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