19-летний Балеба за 23,3 млн фунтов перешел в «Брайтон» из «Лилля». Контракт с хавбеком – до 2028-го

Теги Лилль премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Брайтон Карлос Балеба Футбол

«Брайтон» объявил о трансфере Карлоса Балеба.

19-летний полузащитник, перешедший из «Лилля», подписал с «Брайтоном» контракт до июня 2028 года.

Как сообщает Sky Sports, «Лилль» получит за Балеба 23,3 млн фунтов.

Со статистикой камерунского полузащитника можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Поляков
Пару сезонов тут и готов переходить за 100 в Челси !))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stas82
Ответ Юрий Поляков
Пару сезонов тут и готов переходить за 100 в Челси !))
100 это пройденный этап,Боули готовит 150
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий