19-летний Балеба за 23,3 млн фунтов перешел в «Брайтон» из «Лилля». Контракт с хавбеком – до 2028-го
«Брайтон» объявил о трансфере Карлоса Балеба.
19-летний полузащитник, перешедший из «Лилля», подписал с «Брайтоном» контракт до июня 2028 года.
Как сообщает Sky Sports, «Лилль» получит за Балеба 23,3 млн фунтов.
Со статистикой камерунского полузащитника можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
3 комментария