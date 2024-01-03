Аджинджал о дефолте 1998-го в России: «В одночасье все обесценилось, закончилось. Сегодня в одном мире живешь, а завтра все резко меняется»

Теги Беслан Аджинджал Руслан Аджинджал премьер-лига Россия Балтика Борис Игнатьев Вторая лига Б Дружба Майкоп Торпедо-ЗИЛ Политика Матч ТВ деньги Футбол

Беслан Аджинджал вспомнил, что он ощущал во время дефолта 1998 года в России.

Полузащитник вместе со своим братом Русланом выступал за «Балтику» в 1994-1999 годах.

– Руслан говорил, что «Балтику» пришлось покинуть из‑за дефолта по сути, так как он сильно ударил по команде. Как это все выглядело?

– В одночасье все обесценилось. Сейчас, может, и странно прозвучит, но в один день все закончилось. Мягко говоря, не очень приятный эпизод. Сегодня в одном мире живешь, а завтра все резко меняется.

В итоге мы ушли в «Торпедо‑ЗИЛ», Борис Петрович Игнатьев нас пригласил. Задача стояла выйти в Высшую лигу, приняли с братом это предложение и переехали в Москву, – сказал Аджинджал, занимающий сейчас пост главного тренера в майкопской «Дружбе».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну не в один. Примерно 10 дней было. Каждый день по пути домой в том августе проходил мимо обменника, на котором росли числа. Тогда еще не особо понимал что будет после этого
+2
-1
+1
Ответ David Blane1
Ну да, люди то в другой стране в Е жили, только Аджапсандал пострадал от дефолта. Простые люди и не почувствовали, считай))))
А где он сказал, что пострадал только он?
+1
0
+1
Ответ David Blane1
Торпедо Москва это сейчас
спасибо
+1
0
+1
В великом американском долларе надо держать деньги
+1
-1
0
Торпедо - ЗИЛ прикольное название, а где сейчас этот клуб ?
0
0
0
Классным игроком был, в центре у Балтики зажигал. Брат тоже будь здоров какой мастер, но всегда было ощущение, что Бесик чуть ярче, чуть техничнее.
0
0
0
Ответ Стахович
В великом американском долларе надо держать деньги
у беларусов столько было этих дефолтов , что уже в крови все держать в долларов, и машины никто за рубли не продает , и валютчик как были в 90-е так никуда и не девались
+1
-1
0
Ответ Турку Финляндия*
Торпедо - ЗИЛ прикольное название, а где сейчас этот клуб ?
Торпедо Москва это сейчас
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий