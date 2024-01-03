Аджинджал о дефолте 1998-го в России: «В одночасье все обесценилось, закончилось. Сегодня в одном мире живешь, а завтра все резко меняется»

Беслан Аджинджал вспомнил, что он ощущал во время дефолта 1998 года в России.

Полузащитник вместе со своим братом выступал за «Балтику» в 1994-1999 годах.

– Руслан говорил, что «Балтику» пришлось покинуть из‑за дефолта по сути, так как он сильно ударил по команде. Как это все выглядело?

– В одночасье все обесценилось. Сейчас, может, и странно прозвучит, но в один день все закончилось. Мягко говоря, не очень приятный эпизод. Сегодня в одном мире живешь, а завтра все резко меняется.

В итоге мы ушли в «Торпедо‑ЗИЛ», Борис Петрович Игнатьев нас пригласил. Задача стояла выйти в Высшую лигу, приняли с братом это предложение и переехали в Москву, – сказал Аджинджал, занимающий сейчас пост главного тренера в майкопской « ».

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