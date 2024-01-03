Защитник «Барсы» Алонсо успешно перенес операцию на спине

Операция на спине Маркоса Алонсо прошла успешно.

Хирургическое вмешательство было осуществлено в спортивной клинике «Бордо Мериньяк». Защитника оперировала доктор Амели Леглиз под наблюдением медицинской службы «Барселоны».

Сроки возвращения игрока в состав каталонского клуба будут зависеть от хода его восстановления.

Решение о хирургическом вмешательстве было связано с проблемами в поясничной области спины, вследствие которых 33-летний футболист не принимал участия в матчах в последние месяцы.

не играет с 7 ноября. Подробную статистику защитника можно посмотреть здесь.

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