Защитник «Барсы» Алонсо успешно перенес операцию на спине

Теги Барселона Ла Лига травмы Маркос Алонсо Футбол

Операция на спине Маркоса Алонсо прошла успешно.

Хирургическое вмешательство было осуществлено в спортивной клинике «Бордо Мериньяк». Защитника оперировала доктор Амели Леглиз под наблюдением медицинской службы «Барселоны».

Сроки возвращения игрока в состав каталонского клуба будут зависеть от хода его восстановления.

Решение о хирургическом вмешательстве было связано с проблемами в поясничной области спины, вследствие которых 33-летний футболист не принимал участия в матчах в последние месяцы.

Алонсо не играет с 7 ноября. Подробную статистику защитника можно посмотреть здесь.

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1 комментарий
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Здоровья, может не топ но помог прилично в чемпионский сезон
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