Андрей Талалаев: «ВАР мешает судьям принимать самостоятельные решения при лимите времени. Это расплата за прогресс» 

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия судьи Первая лига видеоповторы Футбол

Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к ВАР.

— Еще одна горячая тема — судейство. Далеко ли арбитры ФНЛ ушли от РПЛ по скандальной составляющей?

— У нас нет ВАР. Это положительно влияет на качество принятия решений, арбитры работают более ответственно. Да, они ошибаются, но не настолько скандально. 

Бывают матчи, где я не согласен с какими‑то решениями арбитров. Были откровенные ошибки, но я вскипал больше не из‑за конкретного вердикта судьи, а из‑за его поведения после, когда давали желтую капитану нашей команды Голубовичу. Просто потому, что капитан спросил: «За что свистнули фол?»

На мой взгляд, ФНЛ приучает главных арбитров к более быстрому и ответственному принятию решений. У них нет пауз на раздумья, надежд на кого‑то. Сразу это почувствовал, в первые пять‑шесть матчей.

— ВАР, по‑вашему, помеха футболу?

— Он мешает принимать самостоятельные решения при лимите времени. И это в какой‑то степени оборотная сторона медали, расплата за прогресс, — сказал главный тренер «Химок».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий