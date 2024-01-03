Андрей Талалаев: «ВАР мешает судьям принимать самостоятельные решения при лимите времени. Это расплата за прогресс» 

Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к ВАР.

— Еще одна горячая тема — судейство. Далеко ли арбитры ФНЛ ушли от по скандальной составляющей?

— У нас нет ВАР. Это положительно влияет на качество принятия решений, арбитры работают более ответственно. Да, они ошибаются, но не настолько скандально.

Бывают матчи, где я не согласен с какими‑то решениями арбитров. Были откровенные ошибки, но я вскипал больше не из‑за конкретного вердикта судьи, а из‑за его поведения после, когда давали желтую капитану нашей команды Голубовичу. Просто потому, что капитан спросил: «За что свистнули фол?»

На мой взгляд, приучает главных арбитров к более быстрому и ответственному принятию решений. У них нет пауз на раздумья, надежд на кого‑то. Сразу это почувствовал, в первые пять‑шесть матчей.

— ВАР, по‑вашему, помеха футболу?

— Он мешает принимать самостоятельные решения при лимите времени. И это в какой‑то степени оборотная сторона медали, расплата за прогресс, — сказал главный тренер «Химок».

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